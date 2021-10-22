https://ria.ru/20211022/puteshestviya-1755820420.html

Названы главные страхи путешественников из-за COVID-19 в разных странах

Названы главные страхи путешественников из-за COVID-19 в разных странах - РИА Новости, 22.10.2021

Названы главные страхи путешественников из-за COVID-19 в разных странах

Эксперты провели опрос в девяти странах, в том числе и России, и узнали, чего больше всего боятся туристы, путешествуя во время пандемии COVID-19, сообщает... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T19:47

2021-10-22T19:47

2021-10-22T19:47

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Эксперты провели опрос в девяти странах, в том числе и России, и узнали, чего больше всего боятся туристы, путешествуя во время пандемии COVID-19, сообщает Amadeus.Выяснилось, что наибольшую озабоченность россиян вызывает изменение ограничений, приводящее к отмене бронирования в последний момент (41 процент респондентов). Далее следуют самоизоляция/карантин до и после поездки (39 процентов) и риск заражения COVID-19 во время тура (37 процентов). Лишь три процента респондентов не боятся никаких проблем, вызванных коронавирусом.Путешествующие по работе меньше переживают из-за возможной самоизоляции по сравнению с обычными туристами. Однако командированные больше озабочены очередями из-за дополнительных проверок документов.Основная проблема, вызывающая беспокойство путешественников, зависит от страны. Например, наряду с россиянами самоизоляции опасаются 49 процентов респондентов из Испании, 39 – из Германии, и 41 – из Франции. У туристов из Индии (54 процента), США (43 процента), ОАЭ (45 процентов) и Сингапура (54 процента) наибольшую озабоченность вызывает страх заразиться COVID-19 во время путешествия из-за отсутствия социальной дистанции.Исключение составили туристы из Великобритании, которых больше всего беспокоит стоимость тестирования до и после поездки (34 процентов).Исследование проводилось с 2 по 14 сентября 2021 года среди респондентов из Франции, Германии, Индии, России, Сингапура, Испании, ОАЭ, Великобритании и США, совершивших за последние 18 месяцев поездку за границу.

https://ria.ru/20211018/aviabilety-1755002902.html

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