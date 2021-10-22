https://ria.ru/20211022/proisshestviya-1755776580.html
Врио главы МЧС прибыл на место пожара на заводе под Рязанью
Врио главы МЧС прибыл на место пожара на заводе под Рязанью - РИА Новости, 22.10.2021
Врио главы МЧС прибыл на место пожара на заводе под Рязанью
Врио главы МЧС России Александр Чуприян прибыл на место пожара на предприятии ООО "Разряд" в Рязанской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:55
2021-10-22T12:55
2021-10-22T13:15
происшествия
рязанская область
шиловский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
взрыв на территории рязанского завода
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Врио главы МЧС России Александр Чуприян прибыл на место пожара на предприятии ООО "Разряд" в Рязанской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Временно исполняющий обязанности министра Александр Чуприян с оперативной группой центрального аппарата провели осмотр места пожара на ООО "Разряд", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в настоящее время открытое горение на месте ЧП ликвидировано, всего в работах участвуют более 100 человек и порядка 30 единиц техники.Ранее МЧС сообщало о пожаре на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов. По предварительным данным на 11.30, в результате инцидента погибли 16 человек, один пострадал.
https://radiosputnik.ria.ru/20211022/ryazan-1755754110.html
рязанская область
шиловский район
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Чуприян прибыл на место взрыва под Рязанью. Кадры МЧС
Врио главы МЧС Чуприян на месте взрыва под Рязанью
2021-10-22T12:55
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, рязанская область, шиловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, взрыв на территории рязанского завода
12:55 22.10.2021 (обновлено: 13:15 22.10.2021)
Врио главы МЧС прибыл на место пожара на заводе под Рязанью
Чуприян прибыл на место пожара на заводе ООО "Разряд" в Рязанской области