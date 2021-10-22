https://ria.ru/20211022/proisshestviya-1755776580.html

Врио главы МЧС прибыл на место пожара на заводе под Рязанью

Врио главы МЧС прибыл на место пожара на заводе под Рязанью - РИА Новости, 22.10.2021

Врио главы МЧС прибыл на место пожара на заводе под Рязанью

Врио главы МЧС России Александр Чуприян прибыл на место пожара на предприятии ООО "Разряд" в Рязанской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:55

2021-10-22T12:55

2021-10-22T13:15

происшествия

рязанская область

шиловский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

взрыв на территории рязанского завода

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Врио главы МЧС России Александр Чуприян прибыл на место пожара на предприятии ООО "Разряд" в Рязанской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Временно исполняющий обязанности министра Александр Чуприян с оперативной группой центрального аппарата провели осмотр места пожара на ООО "Разряд", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в настоящее время открытое горение на месте ЧП ликвидировано, всего в работах участвуют более 100 человек и порядка 30 единиц техники.Ранее МЧС сообщало о пожаре на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов. По предварительным данным на 11.30, в результате инцидента погибли 16 человек, один пострадал.

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/ryazan-1755754110.html

рязанская область

шиловский район

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Чуприян прибыл на место взрыва под Рязанью. Кадры МЧС Врио главы МЧС Чуприян на месте взрыва под Рязанью 2021-10-22T12:55 true PT1M04S

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происшествия, рязанская область, шиловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, взрыв на территории рязанского завода