https://ria.ru/20211022/progress-1755725782.html
"Прогресс" пристыковался к модулю "Наука"
"Прогресс" пристыковался к модулю "Наука" - РИА Новости, 22.10.2021
"Прогресс" пристыковался к модулю "Наука"
Космический грузовик "Прогресс МС-17", накануне отстыковавшийся от Международной космической станции, снова причалил к российскому модулю "Наука", следует из... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T07:27
2021-10-22T07:27
2021-10-22T10:23
антон шкаплеров
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
тома песке
акихико хосиде
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_578:809:2518:1900_1920x0_80_0_0_9f8e4c66c3c139efebe432813af15f5d.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Космический грузовик "Прогресс МС-17", накануне отстыковавшийся от Международной космической станции, снова причалил к российскому модулю "Наука", следует из трансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса".Стыковка прошла в автоматическом режиме.Корабль отделился от модуля "Поиск" в 2:44 мск 21 октября и провел 29 часов в автономном полете. За это время он совершил несколько маневров, удаляясь от станции на 185 километров.Перестыковка "Прогресса МС-17" позволит подготовить МКС к приему нового и последнего модуля российского сегмента — "Причал", запуск которого планируется на 24 ноября. Ему предстоит пристыковаться к "Науке", но сейчас туда могут причаливать только пилотируемые "Союзы" и грузовые "Прогрессы". Поэтому непосредственно перед запуском модуля "Прогресс МС-17" отделится от "Науки" и захватит с собой адаптер, мешающий стыковке "Причала".Кроме того, с помощью "Прогресса" планируется проверить герметичность топливных магистралей модуля "Наука", чтобы в будущем его двигатели можно было использовать для управления ориентацией станции.Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке (командир станции).
https://ria.ru/20211020/soyuz-1755310487.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_489:489:2492:1991_1920x0_80_0_0_29f38168c5ea6d883558dd667b4021e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), тома песке, акихико хосиде
07:27 22.10.2021 (обновлено: 10:23 22.10.2021)
"Прогресс" пристыковался к модулю "Наука"
Грузовой корабль "Прогресс МС-17" пристыковался к модулю "Наука"