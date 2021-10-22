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"Прогресс" пристыковался к модулю "Наука"
"Прогресс" пристыковался к модулю "Наука" - РИА Новости, 22.10.2021
"Прогресс" пристыковался к модулю "Наука"
Космический грузовик "Прогресс МС-17", накануне отстыковавшийся от Международной космической станции, снова причалил к российскому модулю "Наука", следует из... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T07:27
2021-10-22T10:23
антон шкаплеров
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
тома песке
акихико хосиде
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Космический грузовик "Прогресс МС-17", накануне отстыковавшийся от Международной космической станции, снова причалил к российскому модулю "Наука", следует из трансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса".Стыковка прошла в автоматическом режиме.Корабль отделился от модуля "Поиск" в 2:44 мск 21 октября и провел 29 часов в автономном полете. За это время он совершил несколько маневров, удаляясь от станции на 185 километров.Перестыковка "Прогресса МС-17" позволит подготовить МКС к приему нового и последнего модуля российского сегмента — "Причал", запуск которого планируется на 24 ноября. Ему предстоит пристыковаться к "Науке", но сейчас туда могут причаливать только пилотируемые "Союзы" и грузовые "Прогрессы". Поэтому непосредственно перед запуском модуля "Прогресс МС-17" отделится от "Науки" и захватит с собой адаптер, мешающий стыковке "Причала".Кроме того, с помощью "Прогресса" планируется проверить герметичность топливных магистралей модуля "Наука", чтобы в будущем его двигатели можно было использовать для управления ориентацией станции.Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке (командир станции).
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антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), тома песке, акихико хосиде
07:27 22.10.2021 (обновлено: 10:23 22.10.2021)
 
"Прогресс" пристыковался к модулю "Наука"

Грузовой корабль "Прогресс МС-17" пристыковался к модулю "Наука"

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Космический грузовик "Прогресс МС-17", накануне отстыковавшийся от Международной космической станции, снова причалил к российскому модулю "Наука", следует из трансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса".
Стыковка прошла в автоматическом режиме.
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Перестыковка "Прогресса МС-17" позволит подготовить МКС к приему нового и последнего модуля российского сегмента — "Причал", запуск которого планируется на 24 ноября. Ему предстоит пристыковаться к "Науке", но сейчас туда могут причаливать только пилотируемые "Союзы" и грузовые "Прогрессы". Поэтому непосредственно перед запуском модуля "Прогресс МС-17" отделится от "Науки" и захватит с собой адаптер, мешающий стыковке "Причала".
Кроме того, с помощью "Прогресса" планируется проверить герметичность топливных магистралей модуля "Наука", чтобы в будущем его двигатели можно было использовать для управления ориентацией станции.
Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке (командир станции).
МЛМ Наука: как устроен новый модуль российской части МКС
21 июля, 16:42Инфографика
МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС
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Антон ШкаплеровКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Тома ПескеАкихико Хосиде
 
 
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