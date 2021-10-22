https://ria.ru/20211022/progress-1755725782.html

"Прогресс" пристыковался к модулю "Наука"

"Прогресс" пристыковался к модулю "Наука" - РИА Новости, 22.10.2021

"Прогресс" пристыковался к модулю "Наука"

Космический грузовик "Прогресс МС-17", накануне отстыковавшийся от Международной космической станции, снова причалил к российскому модулю "Наука", следует из... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T07:27

2021-10-22T07:27

2021-10-22T10:23

антон шкаплеров

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

тома песке

акихико хосиде

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Космический грузовик "Прогресс МС-17", накануне отстыковавшийся от Международной космической станции, снова причалил к российскому модулю "Наука", следует из трансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса".Стыковка прошла в автоматическом режиме.Корабль отделился от модуля "Поиск" в 2:44 мск 21 октября и провел 29 часов в автономном полете. За это время он совершил несколько маневров, удаляясь от станции на 185 километров.Перестыковка "Прогресса МС-17" позволит подготовить МКС к приему нового и последнего модуля российского сегмента — "Причал", запуск которого планируется на 24 ноября. Ему предстоит пристыковаться к "Науке", но сейчас туда могут причаливать только пилотируемые "Союзы" и грузовые "Прогрессы". Поэтому непосредственно перед запуском модуля "Прогресс МС-17" отделится от "Науки" и захватит с собой адаптер, мешающий стыковке "Причала".Кроме того, с помощью "Прогресса" планируется проверить герметичность топливных магистралей модуля "Наука", чтобы в будущем его двигатели можно было использовать для управления ориентацией станции.Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке (командир станции).

https://ria.ru/20211020/soyuz-1755310487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), тома песке, акихико хосиде