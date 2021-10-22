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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20211022/proekt-1755725938.html
Хабаровский край подготовил документацию для проекта "Дом дальневосточника"
Хабаровский край подготовил документацию для проекта "Дом дальневосточника" - РИА Новости, 22.10.2021
Хабаровский край подготовил документацию для проекта "Дом дальневосточника"
Хабаровский край подготовил проектную документацию и получил экспертное заключение для реализации проекта "Дом дальневосточника", строительство которого... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T07:30
2021-10-22T10:25
хабаровск
михаил дегтярев
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 22 окт - РИА Новости. Хабаровский край подготовил проектную документацию и получил экспертное заключение для реализации проекта "Дом дальневосточника", строительство которого начнется в регионе уже в 2022 году, сообщил губернатор Михаил Дегтярев журналистам.Проект "Дом дальневосточника" предполагает строительство индивидуальных жилых домов по современным технологиям и из местных пиломатериалов. С такой инициативой выступил глава региона Михаил Дегтярев в мае этого года. Реализация проекта позволит стимулировать развитие отрасли глубокой переработки древесины в крае и нарастить объемы жилищного строительства.В сентябре сообщалось, что уже более 30 компаний готовы подключиться к флагманскому проекту "Дом дальневосточника" в Хабаровском крае, для которого уже выбрана пилотная площадка недалеко от поселка имени Горького на улице Литовской в Хабаровске. В их числе как отечественные производители, так и зарубежные. Правительство региона сосредоточено на поиске "надежных застройщиков - компаний, у которых гарантировано будет качественная древесина". Также прорабатываются вопросы с банками по выделению льготных ипотечных кредитов под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ведется доработка типовых проектов.Отмечалось, что предпочтение отдается каркасному домостроению. Как сообщало правительство региона, снизить цену по проекту планируется за счет экономии на проектировании (типовые проекты домов) и подведении необходимых коммуникаций.Проекты строительства по программе "Дом дальневосточника" представили молодым и многодетным семьям Хабаровска. Речь шла о деревянных домах площадью в 150, 180 и 220 квадратных метров. Предлагается развивать комплексную жилую застройку в едином архитектурном ансамбле. Кроме того, краевые власти продолжат развивать дорожную инфраструктуру: запланировано выделение около 50 миллионов рублей на прокладку автомобильной дороги к будущему поселку.Ранее сообщалось, что глава региона поставил задачу правительству края – развернуть производство деревянных домокомплектов в течение этого года и выйти к 2023 году на выпуск тысячи домокомплектов в год, а в перспективе, к 2025 году, – до 10 тысяч. По его мнению, массовое производство возможно наладить в небольших цехах в каждом районном центре. Он заявлял, что краевое правительство готово субсидировать дальневосточных производителей деревянных домокомплектов. Дегтярев анонсировал, что квадратный метр такого жилья, без учета крыши и окон, отталкиваясь от нынешних рыночных цен, будет стоить 12 тысяч рублей, а готовый дом обойдется в 40-50 тысяч рублей за "квадрат".
https://ria.ru/20211022/ekonomika-1755724844.html
https://realty.ria.ru/20211015/amurstal-1754676675.html
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хабаровск, михаил дегтярев
07:30 22.10.2021 (обновлено: 10:25 22.10.2021)
 
Хабаровский край подготовил документацию для проекта "Дом дальневосточника"

Хабаровский край получил экспертное заключение для проекта "Дом дальневосточника"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 22 окт - РИА Новости. Хабаровский край подготовил проектную документацию и получил экспертное заключение для реализации проекта "Дом дальневосточника", строительство которого начнется в регионе уже в 2022 году, сообщил губернатор Михаил Дегтярев журналистам.
Проект "Дом дальневосточника" предполагает строительство индивидуальных жилых домов по современным технологиям и из местных пиломатериалов. С такой инициативой выступил глава региона Михаил Дегтярев в мае этого года. Реализация проекта позволит стимулировать развитие отрасли глубокой переработки древесины в крае и нарастить объемы жилищного строительства.
"В регионе прямо сейчас разворачивается новый проект доступного жилья - "Дом дальневосточника". Мы уже определили точки для комплексной застройки в Хабаровске и других городах нашего края. В следующем году начнется процесс его сооружения. Чтобы он получил право на жизнь, необходимо было подготовить проект. Соответствующее поручение было дано в сентябре, оно уже исполнено. Проект прошел экспертизу, и теперь нам есть что строить, а главное, на это есть деньги. Речь идет об инфраструктурных кредитах. Хабаровский край оказался в числе первых, кому удалось подготовить все документы", - сказал Дегтярев.
В сентябре сообщалось, что уже более 30 компаний готовы подключиться к флагманскому проекту "Дом дальневосточника" в Хабаровском крае, для которого уже выбрана пилотная площадка недалеко от поселка имени Горького на улице Литовской в Хабаровске. В их числе как отечественные производители, так и зарубежные. Правительство региона сосредоточено на поиске "надежных застройщиков - компаний, у которых гарантировано будет качественная древесина". Также прорабатываются вопросы с банками по выделению льготных ипотечных кредитов под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ведется доработка типовых проектов.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
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Дегтярев рассказал о высоких темпах роста экономики Хабаровского края
Отмечалось, что предпочтение отдается каркасному домостроению. Как сообщало правительство региона, снизить цену по проекту планируется за счет экономии на проектировании (типовые проекты домов) и подведении необходимых коммуникаций.
Проекты строительства по программе "Дом дальневосточника" представили молодым и многодетным семьям Хабаровска. Речь шла о деревянных домах площадью в 150, 180 и 220 квадратных метров. Предлагается развивать комплексную жилую застройку в едином архитектурном ансамбле. Кроме того, краевые власти продолжат развивать дорожную инфраструктуру: запланировано выделение около 50 миллионов рублей на прокладку автомобильной дороги к будущему поселку.
Ранее сообщалось, что глава региона поставил задачу правительству края – развернуть производство деревянных домокомплектов в течение этого года и выйти к 2023 году на выпуск тысячи домокомплектов в год, а в перспективе, к 2025 году, – до 10 тысяч. По его мнению, массовое производство возможно наладить в небольших цехах в каждом районном центре. Он заявлял, что краевое правительство готово субсидировать дальневосточных производителей деревянных домокомплектов. Дегтярев анонсировал, что квадратный метр такого жилья, без учета крыши и окон, отталкиваясь от нынешних рыночных цен, будет стоить 12 тысяч рублей, а готовый дом обойдется в 40-50 тысяч рублей за "квадрат".
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Хабаровский крайХабаровскМихаил Дегтярев
 
 
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