https://ria.ru/20211022/prigovor-1755797657.html
Житель Кировской области, зарезавший и сжегший двух человек, получил 20 лет
Житель Кировской области, зарезавший и сжегший двух человек, получил 20 лет - РИА Новости, 22.10.2021
Житель Кировской области, зарезавший и сжегший двух человек, получил 20 лет
Житель Кировской области, признанный виновным в убийстве двух человек, угрозе убийством своему брату и поджоге, осужден на 20 лет колонии строгого режима,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:25
2021-10-22T14:25
2021-10-22T14:25
происшествия
кировская область
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россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт — РИА Новости. Житель Кировской области, признанный виновным в убийстве двух человек, угрозе убийством своему брату и поджоге, осужден на 20 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Следствием и судом установлено, что в Зуевке в ночь на 24 декабря 2020 года 30-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к дому местных жителей, выбил ногой дверь, избил находившихся там двух мужчин и нанес им множественные удары найденным на кухне ножом. От полученных травм оба мужчины скончались на месте.Опасаясь, что его брат, ставший очевидцем произошедшего, сообщит об этом в правоохранительные органы, он приставил клинок ножа к его шее и, угрожая убийством, потребовал молчать. Затем, чтобы скрыть следы убийства, обвиняемый облил горючей жидкостью находящиеся в прихожей тела погибших, поджег бумагу и бросил ее на пол, после чего скрылся."Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц из хулиганских побуждений), статьей 119 УК РФ (угроза убийством), статьей 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба). Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210823/ubiystvo-1746887334.html
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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Житель Кировской области, зарезавший и сжегший двух человек, получил 20 лет
Жителя Кировской области, убившего и сжегшего двух человек, приговорили к 20 годам колонии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт — РИА Новости.
Житель Кировской области
, признанный виновным в убийстве двух человек, угрозе убийством своему брату и поджоге, осужден на 20 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ
.
Следствием и судом установлено, что в Зуевке в ночь на 24 декабря 2020 года 30-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к дому местных жителей, выбил ногой дверь, избил находившихся там двух мужчин и нанес им множественные удары найденным на кухне ножом. От полученных травм оба мужчины скончались на месте.
Опасаясь, что его брат, ставший очевидцем произошедшего, сообщит об этом в правоохранительные органы, он приставил клинок ножа к его шее и, угрожая убийством, потребовал молчать. Затем, чтобы скрыть следы убийства, обвиняемый облил горючей жидкостью находящиеся в прихожей тела погибших, поджег бумагу и бросил ее на пол, после чего скрылся.
"Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц из хулиганских побуждений), статьей 119 УК РФ (угроза убийством), статьей 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба). Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.