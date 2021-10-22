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Житель Кубани, застреливший родителей, получил 16 лет колонии
Житель Кубани, застреливший родителей, получил 16 лет колонии - РИА Новости, 22.10.2021
Житель Кубани, застреливший родителей, получил 16 лет колонии
Житель Кубани, застреливший спящего отца, а затем – и мать, приговорён к 16 годам колонии, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T10:47
2021-10-22T10:47
происшествия
краснодарский край
краснодарский краевой суд
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КРАСНОДАР, 22 окт – РИА Новости. Житель Кубани, застреливший спящего отца, а затем – и мать, приговорён к 16 годам колонии, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.По данным суда, 10 января в станице Варениковская мужчина задумал убить отца "из-за возникших неприязненных отношений". Вечером он похитил из родительского сейфа охотничий карабин и патроны, наутро зашел в бытовку, где спал отец, и тремя выстрелами в голову убил его. Осознавая, что мать является свидетелем произошедшего, он убил и ее: дважды выстрелил и добил ударами карабина по голове. Затем похитил 30 тысяч рублей, два мобильных телефона и скрылся на отцовской "Ниве"."Суд с учетом позиции государственного обвинителя, признания подсудимым своей вины и раскаяния в содеянном назначил по совокупности преступлений наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", - говорится в релизе.Его признали виновным в двойном убийстве с целью скрыть другое преступление, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, краже и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Приговор в законную силу пока не вступил.
https://ria.ru/20210823/ubiystvo-1746887334.html
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происшествия, краснодарский край, краснодарский краевой суд
10:47 22.10.2021
 
Житель Кубани, застреливший родителей, получил 16 лет колонии

Суд приговорил жителя Кубани, застрелившего родителей, к 16 годам колонии строгого режима

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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КРАСНОДАР, 22 окт – РИА Новости. Житель Кубани, застреливший спящего отца, а затем – и мать, приговорён к 16 годам колонии, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
По данным суда, 10 января в станице Варениковская мужчина задумал убить отца "из-за возникших неприязненных отношений". Вечером он похитил из родительского сейфа охотничий карабин и патроны, наутро зашел в бытовку, где спал отец, и тремя выстрелами в голову убил его. Осознавая, что мать является свидетелем произошедшего, он убил и ее: дважды выстрелил и добил ударами карабина по голове. Затем похитил 30 тысяч рублей, два мобильных телефона и скрылся на отцовской "Ниве".
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"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, признания подсудимым своей вины и раскаяния в содеянном назначил по совокупности преступлений наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", - говорится в релизе.
Его признали виновным в двойном убийстве с целью скрыть другое преступление, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, краже и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Приговор в законную силу пока не вступил.
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