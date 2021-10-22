https://ria.ru/20211022/prigovor-1755746634.html

Житель Кубани, застреливший родителей, получил 16 лет колонии

Житель Кубани, застреливший родителей, получил 16 лет колонии - РИА Новости, 22.10.2021

Житель Кубани, застреливший родителей, получил 16 лет колонии

Житель Кубани, застреливший спящего отца, а затем – и мать, приговорён к 16 годам колонии, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T10:47

2021-10-22T10:47

2021-10-22T10:47

происшествия

краснодарский край

краснодарский краевой суд

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КРАСНОДАР, 22 окт – РИА Новости. Житель Кубани, застреливший спящего отца, а затем – и мать, приговорён к 16 годам колонии, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.По данным суда, 10 января в станице Варениковская мужчина задумал убить отца "из-за возникших неприязненных отношений". Вечером он похитил из родительского сейфа охотничий карабин и патроны, наутро зашел в бытовку, где спал отец, и тремя выстрелами в голову убил его. Осознавая, что мать является свидетелем произошедшего, он убил и ее: дважды выстрелил и добил ударами карабина по голове. Затем похитил 30 тысяч рублей, два мобильных телефона и скрылся на отцовской "Ниве"."Суд с учетом позиции государственного обвинителя, признания подсудимым своей вины и раскаяния в содеянном назначил по совокупности преступлений наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", - говорится в релизе.Его признали виновным в двойном убийстве с целью скрыть другое преступление, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, краже и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Приговор в законную силу пока не вступил.

https://ria.ru/20210823/ubiystvo-1746887334.html

https://ria.ru/20211021/prigovor-1755615488.html

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, краснодарский краевой суд