https://ria.ru/20211022/pozhar-1755790178.html

В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме

В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 22.10.2021

В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек, отравившихся продуктами горения в частном доме в Неклиновском районе Ростовской области,... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:55

2021-10-22T13:55

2021-10-22T13:55

происшествия

неклиновский район

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек, отравившихся продуктами горения в частном доме в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."По данным следствия, 21 октября в частном доме, расположенном в хуторе Гаевка обнаружены тела мужчины 1958 года рождения, его супруги 1959 года рождения и их родственницы 1956 года рождения с признаками отравления продуктами горения", - сказал он.Уголовно дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ.Следователь и специалист газовой службы осмотрели газовое оборудование, находящиеся в доме, а также отводы продуктов горения. Назначено проведение экспертиз.

https://ria.ru/20211022/pozhar-1755748467.html

неклиновский район

ростовская область

россия

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происшествия, неклиновский район, ростовская область, россия