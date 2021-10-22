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В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 22.10.2021
В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек, отравившихся продуктами горения в частном доме в Неклиновском районе Ростовской области,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:55
2021-10-22T13:55
2021-10-22T13:55
происшествия
неклиновский район
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек, отравившихся продуктами горения в частном доме в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."По данным следствия, 21 октября в частном доме, расположенном в хуторе Гаевка обнаружены тела мужчины 1958 года рождения, его супруги 1959 года рождения и их родственницы 1956 года рождения с признаками отравления продуктами горения", - сказал он.Уголовно дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ.Следователь и специалист газовой службы осмотрели газовое оборудование, находящиеся в доме, а также отводы продуктов горения. Назначено проведение экспертиз.
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происшествия, неклиновский район, ростовская область, россия
В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
СК возбудил уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в Ростовской области