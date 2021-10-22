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В Рязанской области организовали горячую линию после взрыва на заводе
В Рязанской области организовали горячую линию после взрыва на заводе - РИА Новости, 22.10.2021
В Рязанской области организовали горячую линию после взрыва на заводе
Телефон горячей линии организован в главном управлении МЧС России по Рязанской области после пожара в пороховом цеху, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:27
2021-10-22T11:27
2021-10-22T11:27
происшествия
рязанская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на территории рязанского завода
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РЯЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Телефон горячей линии организован в главном управлении МЧС России по Рязанской области после пожара в пороховом цеху, говорится в сообщении ведомства.Двенадцать человек погибли, по уточненным данным, при взрыве и пожаре на заводе "Эластик" в Рязанской области, судьба еще четверых остается неизвестной, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Информацию о 12 погибших подтвердил рязанский минздрав. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов."В главном управлении МЧС России по Рязанской области развернут телефон горячей линии: 8 (4912) 2572902", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210624/porokh-1738408351.html
рязанская область
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РИА Новости
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Кадры с места пожара в цехе под Рязанью
Двенадцать человек погибли, по уточненным данным, при взрыве и пожаре на заводе "Эластик" в Рязанской области, судьба еще четверых остается неизвестной, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Обнаружены тела 12 погибших, судьба четырех человек неизвестна", - заявил собеседник агентства.
2021-10-22T11:27
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на территории рязанского завода
В Рязанской области организовали горячую линию после взрыва на заводе
МЧС организовало горячую линию после взрыва на территории рязанского завода "Эластик"