https://ria.ru/20211022/pozhar-1755755221.html

В Рязанской области организовали горячую линию после взрыва на заводе

В Рязанской области организовали горячую линию после взрыва на заводе - РИА Новости, 22.10.2021

В Рязанской области организовали горячую линию после взрыва на заводе

Телефон горячей линии организован в главном управлении МЧС России по Рязанской области после пожара в пороховом цеху, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:27

2021-10-22T11:27

2021-10-22T11:27

происшествия

рязанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на территории рязанского завода

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РЯЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Телефон горячей линии организован в главном управлении МЧС России по Рязанской области после пожара в пороховом цеху, говорится в сообщении ведомства.Двенадцать человек погибли, по уточненным данным, при взрыве и пожаре на заводе "Эластик" в Рязанской области, судьба еще четверых остается неизвестной, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Информацию о 12 погибших подтвердил рязанский минздрав. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов."В главном управлении МЧС России по Рязанской области развернут телефон горячей линии: 8 (4912) 2572902", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210624/porokh-1738408351.html

рязанская область

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2021

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Кадры с места пожара в цехе под Рязанью Двенадцать человек погибли, по уточненным данным, при взрыве и пожаре на заводе "Эластик" в Рязанской области, судьба еще четверых остается неизвестной, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Обнаружены тела 12 погибших, судьба четырех человек неизвестна", - заявил собеседник агентства. 2021-10-22T11:27 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на территории рязанского завода