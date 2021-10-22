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Число погибших при пожаре на заводе в Рязанской области достигло 16

Число погибших при пожаре на заводе в Рязанской области достигло 16 - РИА Новости, 22.10.2021

Число погибших при пожаре на заводе в Рязанской области достигло 16

В результате пожара на заводе "Эластик" в Рязанской области погибли 16 человек, заявили в Минздраве. Ранее сообщалось о 15 жертвах. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T10:56

2021-10-22T10:56

2021-10-22T12:34

происшествия

рязанская область

шиловский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на территории рязанского завода

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МОСКВА/РЯЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. В результате пожара на заводе "Эластик" в Рязанской области погибли 16 человек, заявили в Минздраве. Ранее сообщалось о 15 жертвах. Одного пострадавшего доставляют самолетом санавиации в областной ожоговый центр, у него повреждены 80% кожи, состояние оценивается как крайне тяжелое."По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко к оказанию помощи подключились специалисты-комбустиологи НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России", — отметил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.В момент взрыва в цехе находились 17 работников. "При включении производственного оборудования заступившей в 8:00 смены <...> произошел хлопок, в результате которого произошло обрушение здания №402 на площади 150 квадратных метров", — рассказал источник в экстренных службах.Причиной возгорания стало нарушение технологического процесса, заявили в МЧС.Около 09:45 удалось локализовать огонь на площади 160 квадратных метров. Угрозы населению нет.На месте работают психологи и бригады медицины катастроф. Туда выехал зампред рязанского правительства Дмитрий Филиппов, а также врио главы МЧС Александр Чуприян.Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть одного и большее человек. Им займется центральный аппарат СК.На сайте завода указано, что предприятие обанкротилось шесть лет назад и с 2017 года не работает. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.

рязанская область

шиловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рязанская область, шиловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на территории рязанского завода