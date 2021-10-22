https://ria.ru/20211022/pozhar-1755747143.html
Врио главы МЧС вылетает на место пожара на рязанском заводе
Врио главы МЧС вылетает на место пожара на рязанском заводе - РИА Новости, 22.10.2021
Врио главы МЧС вылетает на место пожара на рязанском заводе
Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетает в Рязанскую область, где произошел пожар в пороховом цеху на заводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T10:48
2021-10-22T10:48
2021-10-22T11:02
происшествия
рязанская область
шиловский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
взрыв на территории рязанского завода
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетает в Рязанскую область, где произошел пожар в пороховом цеху на заводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."С целью координации сил и средств по ликвидации ЧС в Шиловский район Рязанской области вылетает врио главы МЧС России Александр Чуприян", - сказал собеседник агентства.Ранее МЧС сообщало, что, по предварительной информации, семеро погибли, один пострадал при пожаре на заводе "Эластик", судьба девяти человек остается неизвестной. Минздрав Рязанской области подтвердил гибель пяти человек.
https://ria.ru/20210624/porokh-1738408351.html
рязанская область
шиловский район
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происшествия, рязанская область, шиловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, взрыв на территории рязанского завода
10:48 22.10.2021 (обновлено: 11:02 22.10.2021)
Врио главы МЧС вылетает на место пожара на рязанском заводе
Врио главы МЧС Чуприян вылетает в Рязанскую область, где погибли люди при пожаре на заводе