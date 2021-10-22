https://ria.ru/20211022/pozhar-1755736114.html
При пожаре на заводе в Рязанской области погибли семь человек
При пожаре на заводе в Рязанской области погибли семь человек - РИА Новости, 22.10.2021
При пожаре на заводе в Рязанской области погибли семь человек
Жертвами пожара на заводе в Рязанской области стали семь человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T09:50
2021-10-22T09:50
2021-10-22T11:02
происшествия
рязанская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на территории рязанского завода
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Жертвами пожара на заводе в Рязанской области стали семь человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."Предварительно: пострадали 17 человек, из них семь погибли, один госпитализирован, судьба девяти человек остается неизвестной", — сказал собеседник агентства.Областной Минздрав подтвердил гибель пяти человек, еще 11, по данным ведомства, ищут спасатели.О пожаре на заводе "Эластик" в поселке Лесной Шиловского района стало известно в 8:22. Загорелся цех по производству пороха размером 16 на 10 метров. Сообщалось, что в тот момент в здании находились 16 человек.В тушении принимали участие 170 человек и около 50 единиц техники. В 9:31 открытое горение удалось ликвидировать. На место направили две бригады санавиации. Туда же выехал заместитель главы правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов.Причиной пожара стало нарушение технологического процесса, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС. По предварительным данным, угрозы населению нет. Завод синтетических волокон "Эластик" открыли в 1962 году. Как следует из программы вооружений, разработанной до 2015 года, он был исполнителем гособоронзаказа и оставался монополистом по снаряжению и сборке авиационных средств поражения наземных объектов и реактивных снарядов в системах залпового огня, а также выпуска газогенераторов для подводных лодок. В 2015 году завод признали банкротом, с февраля 2017-го он не работает.
https://ria.ru/20210624/porokh-1738408351.html
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на территории рязанского завода
09:50 22.10.2021 (обновлено: 11:02 22.10.2021)
При пожаре на заводе в Рязанской области погибли семь человек
Семь человек погибли при пожаре на заводе в Рязанской области, судьба девяти неизвестна
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Жертвами пожара на заводе в Рязанской области
стали семь человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС
.
"Предварительно: пострадали 17 человек, из них семь погибли, один госпитализирован, судьба девяти человек остается неизвестной", — сказал собеседник агентства.
Областной Минздрав подтвердил гибель пяти человек, еще 11, по данным ведомства, ищут спасатели.
О пожаре на заводе "Эластик" в поселке Лесной Шиловского района
стало известно в 8:22. Загорелся цех по производству пороха размером 16 на 10 метров. Сообщалось, что в тот момент в здании находились 16 человек.
В тушении принимали участие 170 человек и около 50 единиц техники. В 9:31 открытое горение удалось ликвидировать. На место направили две бригады санавиации. Туда же выехал заместитель главы правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов.
Причиной пожара стало нарушение технологического процесса, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС. По предварительным данным, угрозы населению нет.
Завод синтетических волокон "Эластик" открыли в 1962 году. Как следует из программы вооружений, разработанной до 2015 года, он был исполнителем гособоронзаказа и оставался монополистом по снаряжению и сборке авиационных средств поражения наземных объектов и реактивных снарядов в системах залпового огня, а также выпуска газогенераторов для подводных лодок. В 2015 году завод признали банкротом, с февраля 2017-го он не работает.