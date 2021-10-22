https://ria.ru/20211022/pozhar-1755736114.html

При пожаре на заводе в Рязанской области погибли семь человек

При пожаре на заводе в Рязанской области погибли семь человек - РИА Новости, 22.10.2021

При пожаре на заводе в Рязанской области погибли семь человек

Жертвами пожара на заводе в Рязанской области стали семь человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T09:50

2021-10-22T09:50

2021-10-22T11:02

происшествия

рязанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на территории рязанского завода

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Жертвами пожара на заводе в Рязанской области стали семь человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."Предварительно: пострадали 17 человек, из них семь погибли, один госпитализирован, судьба девяти человек остается неизвестной", — сказал собеседник агентства.Областной Минздрав подтвердил гибель пяти человек, еще 11, по данным ведомства, ищут спасатели.О пожаре на заводе "Эластик" в поселке Лесной Шиловского района стало известно в 8:22. Загорелся цех по производству пороха размером 16 на 10 метров. Сообщалось, что в тот момент в здании находились 16 человек.В тушении принимали участие 170 человек и около 50 единиц техники. В 9:31 открытое горение удалось ликвидировать. На место направили две бригады санавиации. Туда же выехал заместитель главы правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов.Причиной пожара стало нарушение технологического процесса, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС. По предварительным данным, угрозы населению нет. Завод синтетических волокон "Эластик" открыли в 1962 году. Как следует из программы вооружений, разработанной до 2015 года, он был исполнителем гособоронзаказа и оставался монополистом по снаряжению и сборке авиационных средств поражения наземных объектов и реактивных снарядов в системах залпового огня, а также выпуска газогенераторов для подводных лодок. В 2015 году завод признали банкротом, с февраля 2017-го он не работает.

https://ria.ru/20210624/porokh-1738408351.html

рязанская область

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происшествия, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на территории рязанского завода