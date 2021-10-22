https://ria.ru/20211022/pozhar-1755735987.html
В Пермском крае три человека погибли при пожаре в жилом доме
В Пермском крае три человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 22.10.2021
В Пермском крае три человека погибли при пожаре в жилом доме
Пожар произошёл в жилом доме в Пермском крае, сообщили РИА Новости в краевом ГУМЧС; по данным информированного источника агентства, три человек погибли. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T09:50
2021-10-22T09:50
2021-10-22T09:50
происшествия
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 22 окт - РИА Новости. Пожар произошёл в жилом доме в Пермском крае, сообщили РИА Новости в краевом ГУМЧС; по данным информированного источника агентства, три человек погибли.По данным ведомства, пожар случился в одноэтажном двухквартирном жилом доме на станции Кутамыш в Чусовском городском округе Пермского края."На пожаре обнаружены погибшие. Сейчас сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС проводится проверка", - рассказали в ГУМЧС.Сообщение о пожаре поступило в 21.46 (19.46 мск). На момент прибытия спасателей происходило горение жилого дома и надворных построек на площади 103 квадратных метра. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось после полуночи.По предварительной информации, погибли мужчина, женщина и 14-летний ребёнок, уточнил источник агентства.
https://ria.ru/20211022/pozhar-1755735289.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае три человека погибли при пожаре в жилом доме
В Пермском крае три человека погибли при пожаре в одноэтажном двухквартирном жилом доме