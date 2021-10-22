https://ria.ru/20211022/pozhar-1755734510.html

Названа причина пожара на заводе в Рязанской области

Названа причина пожара на заводе в Рязанской области - РИА Новости, 22.10.2021

Названа причина пожара на заводе в Рязанской области

Причиной пожара на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области стало нарушение технологического процесса, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T09:38

2021-10-22T09:38

2021-10-22T11:02

происшествия

рязанская область

рязань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

взрыв на территории рязанского завода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Причиной пожара на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области стало нарушение технологического процесса, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного их цехов ФГУП "Эластик", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что площадь пожара устанавливается. По предварительным данным, угрозы населению нет."К сожалению, есть пострадавшие", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211017/pozhar-1754896405.html

рязанская область

рязань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рязанская область, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, взрыв на территории рязанского завода