https://ria.ru/20211022/pozhar-1755734510.html
Названа причина пожара на заводе в Рязанской области
Названа причина пожара на заводе в Рязанской области - РИА Новости, 22.10.2021
Названа причина пожара на заводе в Рязанской области
Причиной пожара на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области стало нарушение технологического процесса, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T09:38
2021-10-22T09:38
2021-10-22T11:02
происшествия
рязанская область
рязань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
взрыв на территории рязанского завода
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Причиной пожара на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области стало нарушение технологического процесса, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного их цехов ФГУП "Эластик", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что площадь пожара устанавливается. По предварительным данным, угрозы населению нет."К сожалению, есть пострадавшие", - добавил собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, рязанская область, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, взрыв на территории рязанского завода
09:38 22.10.2021 (обновлено: 11:02 22.10.2021)
Названа причина пожара на заводе в Рязанской области
Причиной пожара на заводе в Рязанской области стало нарушение технологического процесса