https://ria.ru/20211022/postavki-1755724130.html

Эксперт назвал ложью заявления о сокращении "Газпромом" поставок в Европу

Эксперт назвал ложью заявления о сокращении "Газпромом" поставок в Европу - РИА Новости, 22.10.2021

Эксперт назвал ложью заявления о сокращении "Газпромом" поставок в Европу

Заявления о том, что цены на газ в Европе выросли из-за сокращения поставок "Газпромом" – это ложь, заявил РИА Новости исследователь Института экономических... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T06:37

2021-10-22T06:37

2021-10-22T06:44

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ТОКИО, 22 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Заявления о том, что цены на газ в Европе выросли из-за сокращения поставок "Газпромом" – это ложь, заявил РИА Новости исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура, специалист в нефтегазовой отрасли, участвовавший в строительстве газопровода из Западной Сибири в Европу во времена СССР, а затем работавший на проекте "Сахалин-1".По мнению Сугиуры, скачок цен на газ произошел по самой тривиальной причине – несоответствия спроса и предложения. Предложение не успевает за спросом, который стремительно вырос за счет восстановления экономики в мире после остановки и замедления экономической деятельности в 2020 году из-за пандемии. Одной из причин этого отставания предложения от спроса эксперт считает сокращение добычи нефти в самой Европе, прежде всего, в Нидерландах из-за старения месторождений."Еще одна причина – до сих пор в Европу в больших объемах поставлялся сжиженный природный газ из Америки. А теперь из-за восстановления экономики в странах Азии там поднялась цена на газ. И СПГ из США вместо того, чтобы идти в Европу, стал направляться в Азию – в Южную Корею, Японию, Китай. Соответственно, поставки в Европу сократились. В результате в Европу стало меньше поступать СПГ из Америки, и собственная добыча тоже сократилась. Но "Газпром" поставки не сокращал! Сократила поставки СПГ в Европу Америка и сократилась добыча в самой Европе", - считает Сугиура.Эксперт подчеркивает, что об этом свидетельствуют цифры."Поэтому когда на Западе или в Японии говорят, что цены на газ в Европе выросли из-за того, что "Газпром" сократил поставки – это ложь. Потому что на самом деле он их наращивает. Я так говорю не потому, что я за "Газпром" или против "Газпрома". Я не занимаю никакой политической позиции. Я говорю только о фактах. Факт заключается в том, что он на 15% нарастил поставки по сравнению с прошлым годом", - подчеркнул Тосихиро Сугиура.

https://ria.ru/20211022/gaz-1755718858.html

https://ria.ru/20211021/putin-1755681339.html

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экономика, в мире, природный газ, газпром, турецкий поток, северный поток — 2, россия