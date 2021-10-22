https://ria.ru/20211022/pokhudenie-1755716198.html

Как похудеть осенью

Назван сезонный продукт для похудения - РИА Новости, 22.10.2021

Как похудеть осенью

Какой осенний продукт поможет похудеть, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник клиники "ФИЦ... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T04:09

2021-10-22T04:09

2021-10-22T04:09

общество

диета

здоровье - общество

похудение

юлия чехонина

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Какой осенний продукт поможет похудеть, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник клиники "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.Людям, которые следят за массой тела и хотят сохранить стройную фигуру, стоит обратить внимание на тыкву, которая в середине осени появляется в большом количестве на прилавках российских магазинов, советует врач-диетолог.Чехонина посоветовала добавлять тыкву в мясные блюда, а также в кашу и выпечку.Снижение веса – не единственный благотворный эффект, который достигается с помощью этого плода. Тыква полезна для органов пищеварения, поэтому ее широко применяют в лечебном питании, продолжила врач-диетолог.Продукт может быть ценным источником разнообразных веществ, необходимых человеческому организму."Тыква богата пищевыми волокнами. В ней высокое содержание каротиноидов, предшественников витамина А, около 30% от рекомендуемой суточной нормы потребления в 100 граммах. Тыква богата кремнием, в ней практически 100% от суточной нормы потребления (этого элемента, – ред.) содержится в 100 граммах. Это элемент, который необходим для прочности наших костей, суставов, связок", – объяснила Юлия Чехонина в интервью радио Sputnik.Нельзя употреблять тыкву только при индивидуальной непереносимости этого продукта или аллергии на него, добавила врач-диетолог.Выбирая тыкву в магазине, нужно проверить состояние ее кожуры. Если плод поврежден, он может быстро испортиться, предупредила Чехонина.

https://rsport.ria.ru/20211020/zozh-1755304889.html

https://rsport.ria.ru/20211018/pokhudenie-1755003726.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, диета, здоровье - общество, похудение, юлия чехонина