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Как похудеть осенью
Назван сезонный продукт для похудения - РИА Новости, 22.10.2021
Как похудеть осенью
Какой осенний продукт поможет похудеть, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник клиники "ФИЦ... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T04:09
2021-10-22T04:09
общество
диета
здоровье - общество
похудение
юлия чехонина
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Какой осенний продукт поможет похудеть, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник клиники "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.Людям, которые следят за массой тела и хотят сохранить стройную фигуру, стоит обратить внимание на тыкву, которая в середине осени появляется в большом количестве на прилавках российских магазинов, советует врач-диетолог.Чехонина посоветовала добавлять тыкву в мясные блюда, а также в кашу и выпечку.Снижение веса – не единственный благотворный эффект, который достигается с помощью этого плода. Тыква полезна для органов пищеварения, поэтому ее широко применяют в лечебном питании, продолжила врач-диетолог.Продукт может быть ценным источником разнообразных веществ, необходимых человеческому организму."Тыква богата пищевыми волокнами. В ней высокое содержание каротиноидов, предшественников витамина А, около 30% от рекомендуемой суточной нормы потребления в 100 граммах. Тыква богата кремнием, в ней практически 100% от суточной нормы потребления (этого элемента, – ред.) содержится в 100 граммах. Это элемент, который необходим для прочности наших костей, суставов, связок", – объяснила Юлия Чехонина в интервью радио Sputnik.Нельзя употреблять тыкву только при индивидуальной непереносимости этого продукта или аллергии на него, добавила врач-диетолог.Выбирая тыкву в магазине, нужно проверить состояние ее кожуры. Если плод поврежден, он может быстро испортиться, предупредила Чехонина.
https://rsport.ria.ru/20211020/zozh-1755304889.html
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общество, диета, здоровье - общество, похудение, юлия чехонина
04:09 22.10.2021
 
Назван сезонный продукт для похудения

Диетолог Чехонина посоветовала есть осенью тыкву тем, кто хочет похудеть

© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comВзвешивание
Взвешивание - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Какой осенний продукт поможет похудеть, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник клиники "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.
Людям, которые следят за массой тела и хотят сохранить стройную фигуру, стоит обратить внимание на тыкву, которая в середине осени появляется в большом количестве на прилавках российских магазинов, советует врач-диетолог.
"Если мы говорим о тех, кто контролирует массу тела, этот продукт должен быть в их рационе обязательно, потому что он низкокалорийный", – уверена она.
Чехонина посоветовала добавлять тыкву в мясные блюда, а также в кашу и выпечку.
Снижение веса – не единственный благотворный эффект, который достигается с помощью этого плода. Тыква полезна для органов пищеварения, поэтому ее широко применяют в лечебном питании, продолжила врач-диетолог.
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Продукт может быть ценным источником разнообразных веществ, необходимых человеческому организму.
"Тыква богата пищевыми волокнами. В ней высокое содержание каротиноидов, предшественников витамина А, около 30% от рекомендуемой суточной нормы потребления в 100 граммах. Тыква богата кремнием, в ней практически 100% от суточной нормы потребления (этого элемента, – ред.) содержится в 100 граммах. Это элемент, который необходим для прочности наших костей, суставов, связок", – объяснила Юлия Чехонина в интервью радио Sputnik.
Нельзя употреблять тыкву только при индивидуальной непереносимости этого продукта или аллергии на него, добавила врач-диетолог.
Выбирая тыкву в магазине, нужно проверить состояние ее кожуры. Если плод поврежден, он может быстро испортиться, предупредила Чехонина.
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ОбществодиетаЗдоровье - ОбществоПохудениеЮлия Чехонина
 
 
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