https://ria.ru/20211022/pogoda-1755728642.html

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в пятницу

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в пятницу - РИА Новости, 22.10.2021

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в пятницу

Кратковременные дожди и повышение атмосферного давления ожидают москвичей в пятницу, рассказали РИА Новости в центре "Фобос". РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T08:32

2021-10-22T08:32

2021-10-22T08:32

общество

центр "фобос"

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Кратковременные дожди и повышение атмосферного давления ожидают москвичей в пятницу, рассказали РИА Новости в центре "Фобос"."Сегодня в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, 11-13 градусов, по области - 9-14 градусов. Ветер юго-западный, порывистый, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 737 миллиметров ртутного столба", - рассказал специалист центра.Также в "Фобосе" отметили, что прошедшей ночью температура составила 12,4 градуса. Для даты 22 октября минувшая ночь была самой тёплой за всю историю наблюдений на метеостанции ВДНХ с 1948 года. Перед этим самая тёплая ночь была 22 октября в 1984 году. Тогда показания термометров составили плюс 8,2 градуса.

https://ria.ru/20211021/puteshestviya-1755244360.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, центр "фобос"