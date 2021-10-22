https://ria.ru/20211022/pogoda-1755728642.html
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в пятницу
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в пятницу - РИА Новости, 22.10.2021
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в пятницу
Кратковременные дожди и повышение атмосферного давления ожидают москвичей в пятницу, рассказали РИА Новости в центре "Фобос". РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T08:32
2021-10-22T08:32
2021-10-22T08:32
общество
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753674289_0:35:3203:1837_1920x0_80_0_0_4ae9f50330180e100318a06eaeb0037f.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Кратковременные дожди и повышение атмосферного давления ожидают москвичей в пятницу, рассказали РИА Новости в центре "Фобос"."Сегодня в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, 11-13 градусов, по области - 9-14 градусов. Ветер юго-западный, порывистый, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 737 миллиметров ртутного столба", - рассказал специалист центра.Также в "Фобосе" отметили, что прошедшей ночью температура составила 12,4 градуса. Для даты 22 октября минувшая ночь была самой тёплой за всю историю наблюдений на метеостанции ВДНХ с 1948 года. Перед этим самая тёплая ночь была 22 октября в 1984 году. Тогда показания термометров составили плюс 8,2 градуса.
https://ria.ru/20211021/puteshestviya-1755244360.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753674289_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_f2a54cb32519abbd182017b71f20d072.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, центр "фобос"
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в пятницу
Кратковременные дожди и повышение атмосферного давления ожидают москвичей в пятницу
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Кратковременные дожди и повышение атмосферного давления ожидают москвичей в пятницу, рассказали РИА Новости в центре "Фобос
".
"Сегодня в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, 11-13 градусов, по области - 9-14 градусов. Ветер юго-западный, порывистый, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 737 миллиметров ртутного столба", - рассказал специалист центра.
Также в "Фобосе" отметили, что прошедшей ночью температура составила 12,4 градуса. Для даты 22 октября минувшая ночь была самой тёплой за всю историю наблюдений на метеостанции ВДНХ с 1948 года. Перед этим самая тёплая ночь была 22 октября в 1984 году. Тогда показания термометров составили плюс 8,2 градуса.