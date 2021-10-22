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Воронежская область
https://ria.ru/20211022/podderzhka-1755823996.html
На соцподдержку воронежцев планируют направить около 12,5 миллиарда рублей
На соцподдержку воронежцев планируют направить около 12,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.10.2021
На соцподдержку воронежцев планируют направить около 12,5 миллиарда рублей
Порядка 12,5 миллиарда рублей планируется направить в 2022 году из бюджета Воронежской области на социальную поддержку граждан, говорится в сообщении областной... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:15
2021-10-22T16:15
воронежская область
общество
воронежская область
воронежская областная дума
владимир нетесов
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ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Порядка 12,5 миллиарда рублей планируется направить в 2022 году из бюджета Воронежской области на социальную поддержку граждан, говорится в сообщении областной думы.Ранее председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов поставил депутатскому корпусу задачу провести накануне нулевого чтения бюджета на 2022 год консультации, итогом которых должно стать консолидированное мнение парламентариев и представителей исполнительных органов власти об объемах финансирования и перспективах развития всех сфер региона.В парламентском центре в режиме видео-конференц-связи состоялась рабочая встреча парламентариев с руководителем областного департамента социальной защиты Ольгой Сергеевой. Сергеева рассказала, что в следующем году департамент будет являться исполнителем четырех государственных программ - "Социальная поддержка граждан", "Доступная среда", "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" и "Информационное общество"."Заявка на финансирование целей, заложенных в эти программы, уже сформирована, предварительно департаментом финансов одобрено выделение почти 12,5 миллиарда рублей из бюджета области. Средства на исполнение всех публичных нормативных обязательств перед гражданами (предоставление различных пособий, компенсаций, единовременных и ежемесячных денежных выплат) будут заложены в полном объеме", - информирует областная дума со ссылкой на спикера заксобрания Владимира Нетёсова.Кроме того, депутаты обсудили с Ольгой Сергеевой возможность увеличения бюджетных средств на закупку микроавтобусов и мини-тракторов для многодетных семей. Предполагается, что на эти цели в 2022 году выделят 5 миллионов рублей. Также парламентарии рекомендовали найти средства для улучшения жилищных условий 42 многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей.Депутаты обратили внимание на необходимость дальнейшей индексации регионального материнского капитала. Дума рекомендовала специалистам департамента по возможности смягчить параметры предоставления хотя бы некоторых востребованных мер социальной поддержки семьям с детьми."Это, по мнению парламентариев, поможет охватить мерами соцзащиты как можно большее число действительно нуждающихся в поддержке государства граждан, проживающих на территории области", - отмечает заксобрание.
https://ria.ru/20210923/pomosch-1751512054.html
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общество, воронежская область, воронежская областная дума, владимир нетесов
16:15 22.10.2021
 
На соцподдержку воронежцев планируют направить около 12,5 миллиарда рублей

На соцподдержку воронежцев планируют направить около 12,5 миллиарда рублей в 2022 году

© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской областиЗдание Воронежской областной думы
Здание Воронежской областной думы - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Порядка 12,5 миллиарда рублей планируется направить в 2022 году из бюджета Воронежской области на социальную поддержку граждан, говорится в сообщении областной думы.
Ранее председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов поставил депутатскому корпусу задачу провести накануне нулевого чтения бюджета на 2022 год консультации, итогом которых должно стать консолидированное мнение парламентариев и представителей исполнительных органов власти об объемах финансирования и перспективах развития всех сфер региона.
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В парламентском центре в режиме видео-конференц-связи состоялась рабочая встреча парламентариев с руководителем областного департамента социальной защиты Ольгой Сергеевой. Сергеева рассказала, что в следующем году департамент будет являться исполнителем четырех государственных программ - "Социальная поддержка граждан", "Доступная среда", "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" и "Информационное общество".
"Заявка на финансирование целей, заложенных в эти программы, уже сформирована, предварительно департаментом финансов одобрено выделение почти 12,5 миллиарда рублей из бюджета области. Средства на исполнение всех публичных нормативных обязательств перед гражданами (предоставление различных пособий, компенсаций, единовременных и ежемесячных денежных выплат) будут заложены в полном объеме", - информирует областная дума со ссылкой на спикера заксобрания Владимира Нетёсова.
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Кроме того, депутаты обсудили с Ольгой Сергеевой возможность увеличения бюджетных средств на закупку микроавтобусов и мини-тракторов для многодетных семей. Предполагается, что на эти цели в 2022 году выделят 5 миллионов рублей. Также парламентарии рекомендовали найти средства для улучшения жилищных условий 42 многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей.
Депутаты обратили внимание на необходимость дальнейшей индексации регионального материнского капитала. Дума рекомендовала специалистам департамента по возможности смягчить параметры предоставления хотя бы некоторых востребованных мер социальной поддержки семьям с детьми.
"Это, по мнению парламентариев, поможет охватить мерами соцзащиты как можно большее число действительно нуждающихся в поддержке государства граждан, проживающих на территории области", - отмечает заксобрание.
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