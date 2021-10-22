https://ria.ru/20211022/pensiya-1755723693.html
Как получить "потерянную" пенсию
Назван способ вернуть "потерянную" пенсию - РИА Новости, 22.10.2021
Как получить "потерянную" пенсию
Россияне, потерявшие в 1990-е годы документы о рабочем стаже и сейчас получающие маленькую пенсию, имеют возможность добиться увеличения выплат. Об этом в... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T06:26
2021-10-22T06:26
2021-10-22T06:26
общество
пенсия
пенсионный фонд рф
светлана бессараб
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россияне, потерявшие в 1990-е годы документы о рабочем стаже и сейчас получающие маленькую пенсию, имеют возможность добиться увеличения выплат. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.В 1990-е годы многие предприниматели уничтожали документы. Из-за этого у граждан не зафиксирован рабочий стаж, как следствие они получают от государства меньшую пенсию."ПФР, по решению органа правосудия, рассчитает пенсию по средней заработной плате отрасли, начислит пенсионные баллы, стаж", - заявила парламентарий.По словам Бессараб, для подтверждения стажа можно использовать любой документ. В частности, суды принимают во внимание свидетельства сослуживцев.Ранее стало известно, что в России в 2022 году будут проиндексированы страховые пенсии (с 1 января) на 5,9%, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (с 1 апреля) на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера.
https://ria.ru/20211003/finansy-1752844761.html
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общество, пенсия, пенсионный фонд рф, светлана бессараб, россия
Назван способ вернуть "потерянную" пенсию
Депутат Госдумы Бессараб посоветовала добиваться возвращения "потерянной" пенсии через суд
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россияне
, потерявшие в 1990-е годы документы о рабочем стаже и сейчас получающие маленькую пенсию
, имеют возможность добиться увеличения выплат. Об этом в беседе с порталом Ura.ru
рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб
.
В 1990-е годы многие предприниматели уничтожали документы. Из-за этого у граждан не зафиксирован рабочий стаж, как следствие они получают от государства меньшую пенсию.
"ПФР, по решению органа правосудия, рассчитает пенсию по средней заработной плате отрасли, начислит пенсионные баллы, стаж", - заявила парламентарий.
По словам Бессараб, для подтверждения стажа можно использовать любой документ. В частности, суды принимают во внимание свидетельства сослуживцев.
Ранее стало известно, что в России в 2022 году будут проиндексированы страховые пенсии (с 1 января) на 5,9%, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (с 1 апреля) на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера.