https://ria.ru/20211022/pensiya-1755723693.html

Как получить "потерянную" пенсию

Назван способ вернуть "потерянную" пенсию - РИА Новости, 22.10.2021

Как получить "потерянную" пенсию

Россияне, потерявшие в 1990-е годы документы о рабочем стаже и сейчас получающие маленькую пенсию, имеют возможность добиться увеличения выплат. Об этом в... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T06:26

2021-10-22T06:26

2021-10-22T06:26

общество

пенсия

пенсионный фонд рф

светлана бессараб

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600886278_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b023cfcbf8bb2b9461ce99ce1e545c0.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россияне, потерявшие в 1990-е годы документы о рабочем стаже и сейчас получающие маленькую пенсию, имеют возможность добиться увеличения выплат. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.В 1990-е годы многие предприниматели уничтожали документы. Из-за этого у граждан не зафиксирован рабочий стаж, как следствие они получают от государства меньшую пенсию."ПФР, по решению органа правосудия, рассчитает пенсию по средней заработной плате отрасли, начислит пенсионные баллы, стаж", - заявила парламентарий.По словам Бессараб, для подтверждения стажа можно использовать любой документ. В частности, суды принимают во внимание свидетельства сослуживцев.Ранее стало известно, что в России в 2022 году будут проиндексированы страховые пенсии (с 1 января) на 5,9%, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (с 1 апреля) на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера.

https://ria.ru/20211003/finansy-1752844761.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пенсия, пенсионный фонд рф, светлана бессараб, россия