https://ria.ru/20211022/osetiya-1755887401.html

В Северной Осетии объявили нерабочие дни с 26 октября

В Северной Осетии объявили нерабочие дни с 26 октября - РИА Новости, 22.10.2021

В Северной Осетии объявили нерабочие дни с 26 октября

Власти Северной Осетии объявили нерабочие дни с 26 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с коронавирусом, зарплата будет сохранена, сообщил глава... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T21:51

2021-10-22T21:51

2021-10-22T22:14

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

владимир путин

сергей меняйло

коронавирус в россии

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ПЯТИГОРСК, 22 окт - РИА Новости. Власти Северной Осетии объявили нерабочие дни с 26 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с коронавирусом, зарплата будет сохранена, сообщил глава региона Сергей Меняйло."Дни с 26 октября по 7 ноября в Северной Осетии объявлены нерабочими. Это вынужденный шаг: ситуация с коронавирусом в республике остается напряженной, и нам нужно прибегать к дополнительным мерам. Две недели – это тот временной разрыв, который при условии сознательного подхода к соблюдению санитарных требований, позволит сбить волну заболеваний", - написал Меняйло в Facebook.По его словам, примерно такие же меры вводятся и в других регионах страны. Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября, а регионам дал право самим оценивать сложность ситуации и выбирать, когда объявлять дополнительные выходные, добавил Меняйло."Хочу добавить: вынужденные нерабочие дни будут оплачиваться. Порядок работы гос- и муниципальных органов, учреждений образования и здравоохранения, определен в указе, который я подписал сегодня", - отметил глава Северной Осетии.Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, учреждения здравоохранения Северной Осетии продолжат работу в обычном режиме."С 25 по 29 октября школы, вузы и ссузы республики будут учиться дистанционно. С 30 октября по 7 ноября – каникулы. В детских садах с 26 октября по 7 ноября вводятся дежурные группы для детей, родители которых продолжают работать", - уточняют власти.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество, владимир путин, сергей меняйло, коронавирус в россии