21:51 22.10.2021 (обновлено: 22:14 22.10.2021)
В Северной Осетии объявили нерабочие дни с 26 октября
В Северной Осетии объявили нерабочие дни с 26 октября по 7 ноября
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
ПЯТИГОРСК, 22 окт - РИА Новости. Власти Северной Осетии объявили нерабочие дни с 26 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с коронавирусом, зарплата будет сохранена, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
"Дни с 26 октября по 7 ноября в Северной Осетии объявлены нерабочими. Это вынужденный шаг: ситуация с коронавирусом в республике остается напряженной, и нам нужно прибегать к дополнительным мерам. Две недели – это тот временной разрыв, который при условии сознательного подхода к соблюдению санитарных требований, позволит сбить волну заболеваний", - написал Меняйло в Facebook.
По его словам, примерно такие же меры вводятся и в других регионах страны. Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября, а регионам дал право самим оценивать сложность ситуации и выбирать, когда объявлять дополнительные выходные, добавил Меняйло.
"Хочу добавить: вынужденные нерабочие дни будут оплачиваться. Порядок работы гос- и муниципальных органов, учреждений образования и здравоохранения, определен в указе, который я подписал сегодня", - отметил глава Северной Осетии.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, учреждения здравоохранения Северной Осетии продолжат работу в обычном режиме.
"С 25 по 29 октября школы, вузы и ссузы республики будут учиться дистанционно. С 30 октября по 7 ноября – каникулы. В детских садах с 26 октября по 7 ноября вводятся дежурные группы для детей, родители которых продолжают работать", - уточняют власти.