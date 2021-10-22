https://ria.ru/20211022/optovolokno-1755848692.html

Чернышенко отметил важность развития производства оптоволокна в Мордовии

Чернышенко отметил важность развития производства оптоволокна в Мордовии - РИА Новости, 22.10.2021

Чернышенко отметил важность развития производства оптоволокна в Мордовии

Переход на полный цикл производства оптоволокна в Мордовии на 90% закроет потребность рынка, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:42

2021-10-22T17:42

2021-10-22T17:42

экономика

технологии

саранск

артем здунов

дмитрий чернышенко

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт — РИА Новости. Переход на полный цикл производства оптоволокна в Мордовии на 90% закроет потребность рынка, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения мордовского предприятия "Оптоволоконные системы".АО "Оптоволоконные системы" - первое и единственное в России серийное производство телекоммуникационного оптического волокна. Вице-премьер РФ совместно с главой Мордовии Артемом Здуновым осмотрел производственные мощности завода, где запланирован переход на технологию полного цикла – то есть отказ от зарубежного сырья в пользу отечественного. Это позволит в дальнейшем использовать российские материалы для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет на всей территории страны."Доступ к интернету - это одна из 42 стратегических инициатив, утверждённых правительством. И выход на полный цикл производства оптоволокна – ключевой фронтир для региона. Мы прекрасно знаем важность этого материала в IT-сфере, и сейчас, когда перед нами стоят глобальные задачи по цифровой трансформации, его производство в стране – ключевой этап на пути реализации этих планов", - цитирует пресс-служба вице-премьера РФ слова Чернышенко.Он добавил, что, несмотря на проводимую в стране политику импортозамещения, 76% российского рынка оптического волокна все ещё занято иностранными производителями. "Нам необходимо применять отечественные материалы - это вопрос импортозамещения, о котором нам говорит президент. Как раз переход на полный цикл производства оптоволокна в Мордовии на 90% закроет потребность рынка", - сказал Чернышенко.Глава Мордовии поблагодарил вице-премьера РФ за поддержку республики в расширении рынка сбыта республиканского оптического волокна - благодаря содействию удалось занять более 24% годового оборота на данном рынке в стране."Для нас стратегически важно развивать оптиковолоконный кластер и налаживать полный цикл производства, отказавшись от зарубежных преформ. Организовав производство в Саранске, мы сможем увеличить объёмы производимой продукции, занять мощности завода на 100%, не завися при этом от иностранных поставщиков. Ведутся переговоры о налаживании партнёрских отношений с ведущими операторами связи. Доля мордовского оптического волокна на российском рынке должна постоянно расти", - отметил Здунов.

https://rsport.ria.ru/20211022/chernyshenko-1755798424.html

https://ria.ru/20211008/gosuslugi-1753602628.html

саранск

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экономика, технологии, саранск, артем здунов, дмитрий чернышенко, россия