https://ria.ru/20211022/operatsiya-1755758829.html
Адвокат рассказал о состоянии ректора "Шанинки" после операции
Адвокат рассказал о состоянии ректора "Шанинки" после операции - РИА Новости, 22.10.2021
Адвокат рассказал о состоянии ректора "Шанинки" после операции
Обвиняемому в хищении ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву успешно провели операцию на сердце, сообщил РИА... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:39
2021-10-22T11:39
2021-10-22T11:39
происшествия
москва
московская высшая школа социальных и экономических наук
россия
сергей зуев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Обвиняемому в хищении ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву успешно провели операцию на сердце, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук."Все прошло хорошо", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что Зуев находится в городской больнице №71.Ректора госпитализировали 20 октября из-за проблем с сердцем, операция прошла накануне.Зуев обвиняется в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Вину он не признает.Тверской райсуд 13 октября отправил Зева под домашний арест до 7 декабря. Прокуратура обжаловала это решение, заседание в Мосгорсуде состоится 27 октября.Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.Ракова по решению Тверского районного суда Москвы заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)."Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.
https://ria.ru/20211012/shaninka-1754162797.html
https://ria.ru/20211013/advokat-1754465529.html
https://ria.ru/20211012/rakova-1754175429.html
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происшествия, москва, московская высшая школа социальных и экономических наук, россия, сергей зуев
Адвокат рассказал о состоянии ректора "Шанинки" после операции
Адвокат Севрук: операция на сердце ректора "Шанинки" Зуева прошла успешно
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Обвиняемому в хищении ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву
успешно провели операцию на сердце, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук.
"Все прошло хорошо", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Зуев находится в городской больнице №71.
Ректора госпитализировали 20 октября из-за проблем с сердцем, операция прошла накануне.
Зуев обвиняется в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Вину он не признает.
Тверской райсуд 13 октября отправил Зева под домашний арест до 7 декабря. Прокуратура обжаловала это решение, заседание в Мосгорсуде состоится 27 октября.
Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.
Ракова по решению Тверского районного суда Москвы
заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
"Шанинка
" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным
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