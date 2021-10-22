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Рейс ООН не смог приземлиться из-за авиаударов войск Эфиопии
Рейс ООН не смог приземлиться из-за авиаударов войск Эфиопии - РИА Новости, 22.10.2021
Рейс ООН не смог приземлиться из-за авиаударов войск Эфиопии
Гуманитарный рейс ООН в пятницу вынужден был отказаться от посадки в административном центре эфиопского региона Тыграй - Мэкэле из-за авиадуаров военных... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T19:22
2021-10-22T19:22
в мире
эфиопия
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оон
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Гуманитарный рейс ООН в пятницу вынужден был отказаться от посадки в административном центре эфиопского региона Тыграй - Мэкэле из-за авиадуаров военных Эфиопии, при обстреле на земле пострадали более 10 мирных жителей, сообщают СМИ.Информацию об инциденте с самолетом сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс сотрудники гуманитарных организаций. В свою очередь, представитель правительства Эфиопии Легессе Тулу подтвердил агентству, что рейс ООН находился в районе Тыграя, но полеты гуманитарного воздушного судна и военного самолета "проходили в разное время" и двигались они в разных направлениях.При этом источники Франс Пресс заявили, что самолет ООН, летевший в Мэкэле из столицы Эфиопии Аддис-Абебы, из-за авиаудара на земле развернулся в воздухе и улетел обратно.По словам врача Хайелома Кебеде, с которым побеседовало агентство, в крупную больницу Ayder после удара с воздуха поступили 11 пациентов, у двоих из них тяжелые ранения. По словам местных жителей, после удара на одном из полей вспыхнул пожар, из-за чего сгорел корм для скота.Ранее правительственная служба, сообщающая о ситуации в Тыграе, заявила, что эфиопские военные в пятницу снова нанесли удары с воздуха по позициям повстанцев "Народного фронта освобождения Тыграя" в Мэкэле. Как утверждается, целью был военный объект - тренировочная база повстанцев.Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти Эфиопии обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. Правительственные силы поддержала соседняя Эритрея.Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга Тыграя, местные власти в соседнем с Тыграем регионе Афар сообщали о столкновениях между мятежниками и проправительственными силами. В начале августа США потребовали от сепаратистов в Тыграе вывести их отряды из эфиопского региона Амхара.
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в мире, эфиопия, эритрея, оон
19:22 22.10.2021
 
Рейс ООН не смог приземлиться из-за авиаударов войск Эфиопии

Гуманитарный рейс ООН не смог приземлиться в Мэкэле из-за авиаударов войск Эфиопии

© Flickr / Papas DosСамолет ООН
Самолет ООН - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Flickr / Papas Dos
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Гуманитарный рейс ООН в пятницу вынужден был отказаться от посадки в административном центре эфиопского региона Тыграй - Мэкэле из-за авиадуаров военных Эфиопии, при обстреле на земле пострадали более 10 мирных жителей, сообщают СМИ.
Информацию об инциденте с самолетом сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс сотрудники гуманитарных организаций. В свою очередь, представитель правительства Эфиопии Легессе Тулу подтвердил агентству, что рейс ООН находился в районе Тыграя, но полеты гуманитарного воздушного судна и военного самолета "проходили в разное время" и двигались они в разных направлениях.
При этом источники Франс Пресс заявили, что самолет ООН, летевший в Мэкэле из столицы Эфиопии Аддис-Абебы, из-за авиаудара на земле развернулся в воздухе и улетел обратно.
По словам врача Хайелома Кебеде, с которым побеседовало агентство, в крупную больницу Ayder после удара с воздуха поступили 11 пациентов, у двоих из них тяжелые ранения. По словам местных жителей, после удара на одном из полей вспыхнул пожар, из-за чего сгорел корм для скота.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 15:15
СМИ: в Эфиопии от рук повстанцев погибли более ста мирных жителей
Ранее правительственная служба, сообщающая о ситуации в Тыграе, заявила, что эфиопские военные в пятницу снова нанесли удары с воздуха по позициям повстанцев "Народного фронта освобождения Тыграя" в Мэкэле. Как утверждается, целью был военный объект - тренировочная база повстанцев.
Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти Эфиопии обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. Правительственные силы поддержала соседняя Эритрея.
Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга Тыграя, местные власти в соседнем с Тыграем регионе Афар сообщали о столкновениях между мятежниками и проправительственными силами. В начале августа США потребовали от сепаратистов в Тыграе вывести их отряды из эфиопского региона Амхара.
 
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