https://ria.ru/20211022/oon-1755867723.html

Рейс ООН не смог приземлиться из-за авиаударов войск Эфиопии

Рейс ООН не смог приземлиться из-за авиаударов войск Эфиопии - РИА Новости, 22.10.2021

Рейс ООН не смог приземлиться из-за авиаударов войск Эфиопии

Гуманитарный рейс ООН в пятницу вынужден был отказаться от посадки в административном центре эфиопского региона Тыграй - Мэкэле из-за авиадуаров военных... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T19:22

2021-10-22T19:22

2021-10-22T19:22

в мире

эфиопия

эритрея

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149575/90/1495759067_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_70b8e53f409fd5b28c1f0875340a3e86.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Гуманитарный рейс ООН в пятницу вынужден был отказаться от посадки в административном центре эфиопского региона Тыграй - Мэкэле из-за авиадуаров военных Эфиопии, при обстреле на земле пострадали более 10 мирных жителей, сообщают СМИ.Информацию об инциденте с самолетом сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс сотрудники гуманитарных организаций. В свою очередь, представитель правительства Эфиопии Легессе Тулу подтвердил агентству, что рейс ООН находился в районе Тыграя, но полеты гуманитарного воздушного судна и военного самолета "проходили в разное время" и двигались они в разных направлениях.При этом источники Франс Пресс заявили, что самолет ООН, летевший в Мэкэле из столицы Эфиопии Аддис-Абебы, из-за авиаудара на земле развернулся в воздухе и улетел обратно.По словам врача Хайелома Кебеде, с которым побеседовало агентство, в крупную больницу Ayder после удара с воздуха поступили 11 пациентов, у двоих из них тяжелые ранения. По словам местных жителей, после удара на одном из полей вспыхнул пожар, из-за чего сгорел корм для скота.Ранее правительственная служба, сообщающая о ситуации в Тыграе, заявила, что эфиопские военные в пятницу снова нанесли удары с воздуха по позициям повстанцев "Народного фронта освобождения Тыграя" в Мэкэле. Как утверждается, целью был военный объект - тренировочная база повстанцев.Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти Эфиопии обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. Правительственные силы поддержала соседняя Эритрея.Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга Тыграя, местные власти в соседнем с Тыграем регионе Афар сообщали о столкновениях между мятежниками и проправительственными силами. В начале августа США потребовали от сепаратистов в Тыграе вывести их отряды из эфиопского региона Амхара.

https://ria.ru/20210908/efiopiya-1749198573.html

эфиопия

эритрея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, эфиопия, эритрея, оон