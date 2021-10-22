https://ria.ru/20211022/obsuzhdenie-1755716773.html

Европейский совет вновь обсудит ситуацию с ценами на энергию в декабре

Европейский совет вновь обсудит ситуацию с ценами на энергию в декабре - РИА Новости, 22.10.2021

Европейский совет вновь обсудит ситуацию с ценами на энергию в декабре

Лидеры стран Евросоюза в декабре вернутся к обсуждению ситуации с ценами на энергию и мерами реагирования на нее, говорится в заключениях саммита ЕС по теме цен РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T01:39

2021-10-22T01:39

2021-10-22T02:19

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природный газ

европейский совет

еврокомиссия

евросовет

цены на нефть

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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости, Мария Князева. Лидеры стран Евросоюза в декабре вернутся к обсуждению ситуации с ценами на энергию и мерами реагирования на нее, говорится в заключениях саммита ЕС по теме цен на энергию."Европейский совет обсудил недавний скачок цен на энергию и влияние роста цен на граждан и бизнес, особенно на уязвимых граждан и малый и средний бизнес, которые стремятся восстановиться от пандемии COVID-19. Набор мер, представленный в документе Еврокомиссии о том, как справиться с растущими ценами на энергию, содержит полезные меры как на краткосрочную, так и на более отдаленную перспективы... Европейский совет будет держать ситуацию под контролем и вернется к ней в декабре", - говорится в документе, размещенном в Twitter пресс-секретаря главы Евросовета Баренда Лейтса.Следующий саммит глав государств ЕС запланирован на 16-17 декабря.Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на газ, который привёл к удорожанию электроэнергии, что давит на потребителей и экономику союза. Из-за скачка цен многим семьям в Евросоюзе стало сложно сводить концы с концами, кроме того, существуют компании, которые рискуют закрыться из-за этого, заявила на текущей неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.ЕК на прошлой неделе представила пакет мер, которыми страны ЕС могут воспользоваться в ближайшее время для поддержки своих жителей и компаний. Среди них - оказание финансовой помощи потребителям, которым трудно платить за энергию. Это может быть сделано, например, посредством частичной оплаты счетов. ЕК также считает возможным разрешить отсрочку оплаты счетов, вводить временное снижение налогов.Страны вправе помогать и компаниям, но в рамках правилам ЕС по госпомощи, отмечала ЕК.Кроме того, Еврокомиссия считает, что Евросоюзу следует наращивать инвестиции в возобновляемые источники энергии, повышать энергоэффективность, снижать зависимость от ископаемого топлива, ускорить переход к более чистой энергетической системе.

https://ria.ru/20211022/mery-1755716364.html

https://ria.ru/20211022/pomosch-1755715737.html

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в мире, природный газ, европейский совет, еврокомиссия, евросовет, цены на нефть