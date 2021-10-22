Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211022/obsuzhdenie-1755716773.html
Европейский совет вновь обсудит ситуацию с ценами на энергию в декабре
Европейский совет вновь обсудит ситуацию с ценами на энергию в декабре - РИА Новости, 22.10.2021
Европейский совет вновь обсудит ситуацию с ценами на энергию в декабре
Лидеры стран Евросоюза в декабре вернутся к обсуждению ситуации с ценами на энергию и мерами реагирования на нее, говорится в заключениях саммита ЕС по теме цен РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T01:39
2021-10-22T02:19
в мире
природный газ
европейский совет
еврокомиссия
евросовет
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154798/80/1547988025_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_9ee1c71b2e71999efbb58746f6f81d3b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости, Мария Князева. Лидеры стран Евросоюза в декабре вернутся к обсуждению ситуации с ценами на энергию и мерами реагирования на нее, говорится в заключениях саммита ЕС по теме цен на энергию."Европейский совет обсудил недавний скачок цен на энергию и влияние роста цен на граждан и бизнес, особенно на уязвимых граждан и малый и средний бизнес, которые стремятся восстановиться от пандемии COVID-19. Набор мер, представленный в документе Еврокомиссии о том, как справиться с растущими ценами на энергию, содержит полезные меры как на краткосрочную, так и на более отдаленную перспективы... Европейский совет будет держать ситуацию под контролем и вернется к ней в декабре", - говорится в документе, размещенном в Twitter пресс-секретаря главы Евросовета Баренда Лейтса.Следующий саммит глав государств ЕС запланирован на 16-17 декабря.Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на газ, который привёл к удорожанию электроэнергии, что давит на потребителей и экономику союза. Из-за скачка цен многим семьям в Евросоюзе стало сложно сводить концы с концами, кроме того, существуют компании, которые рискуют закрыться из-за этого, заявила на текущей неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.ЕК на прошлой неделе представила пакет мер, которыми страны ЕС могут воспользоваться в ближайшее время для поддержки своих жителей и компаний. Среди них - оказание финансовой помощи потребителям, которым трудно платить за энергию. Это может быть сделано, например, посредством частичной оплаты счетов. ЕК также считает возможным разрешить отсрочку оплаты счетов, вводить временное снижение налогов.Страны вправе помогать и компаниям, но в рамках правилам ЕС по госпомощи, отмечала ЕК.Кроме того, Еврокомиссия считает, что Евросоюзу следует наращивать инвестиции в возобновляемые источники энергии, повышать энергоэффективность, снижать зависимость от ископаемого топлива, ускорить переход к более чистой энергетической системе.
https://ria.ru/20211022/mery-1755716364.html
https://ria.ru/20211022/pomosch-1755715737.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154798/80/1547988025_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_92070964cf90659e041ac04ad044c637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, природный газ, европейский совет, еврокомиссия, евросовет, цены на нефть
01:39 22.10.2021 (обновлено: 02:19 22.10.2021)
 
Европейский совет вновь обсудит ситуацию с ценами на энергию в декабре

Европейский совет вернется к обсуждению ситуации с ценами на энергию в декабре

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский совет
Европейский совет - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости, Мария Князева. Лидеры стран Евросоюза в декабре вернутся к обсуждению ситуации с ценами на энергию и мерами реагирования на нее, говорится в заключениях саммита ЕС по теме цен на энергию.
"Европейский совет обсудил недавний скачок цен на энергию и влияние роста цен на граждан и бизнес, особенно на уязвимых граждан и малый и средний бизнес, которые стремятся восстановиться от пандемии COVID-19. Набор мер, представленный в документе Еврокомиссии о том, как справиться с растущими ценами на энергию, содержит полезные меры как на краткосрочную, так и на более отдаленную перспективы... Европейский совет будет держать ситуацию под контролем и вернется к ней в декабре", - говорится в документе, размещенном в Twitter пресс-секретаря главы Евросовета Баренда Лейтса.
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
01:27
Европейский совет призвал обдумать повышение устойчивости энергосистемы
Следующий саммит глав государств ЕС запланирован на 16-17 декабря.
Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на газ, который привёл к удорожанию электроэнергии, что давит на потребителей и экономику союза. Из-за скачка цен многим семьям в Евросоюзе стало сложно сводить концы с концами, кроме того, существуют компании, которые рискуют закрыться из-за этого, заявила на текущей неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
ЕК на прошлой неделе представила пакет мер, которыми страны ЕС могут воспользоваться в ближайшее время для поддержки своих жителей и компаний. Среди них - оказание финансовой помощи потребителям, которым трудно платить за энергию. Это может быть сделано, например, посредством частичной оплаты счетов. ЕК также считает возможным разрешить отсрочку оплаты счетов, вводить временное снижение налогов.
Страны вправе помогать и компаниям, но в рамках правилам ЕС по госпомощи, отмечала ЕК.
Кроме того, Еврокомиссия считает, что Евросоюзу следует наращивать инвестиции в возобновляемые источники энергии, повышать энергоэффективность, снижать зависимость от ископаемого топлива, ускорить переход к более чистой энергетической системе.
Сумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
01:18
Европейский совет призвал помочь компаниям на фоне роста цен на энергию
 
В миреПриродный газЕвропейский советЕврокомиссияЕвросоветЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Россияне решили закупить продукты перед длинными выходными
05:03"Подмешивают российский": на Украине пожаловались на качество газа
04:48Стюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с Паттинсоном
04:47США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня
04:43Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
Лента новостейМолния
Россияне решили закупить продукты перед длинными выходными"Подмешивают российский": на Украине пожаловались на качество газаСтюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с ПаттинсономСША в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту ТайваняБайден заявил, что не хочет холодной войны с КитаемВ Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки