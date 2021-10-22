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МВД в Новосибирске оценит принятые меры после инцидента с линейкой в школе
МВД в Новосибирске оценит принятые меры после инцидента с линейкой в школе - РИА Новости, 22.10.2021
МВД в Новосибирске оценит принятые меры после инцидента с линейкой в школе
Главк МВД по Новосибирской области организовал служебную проверку для оценки принятых полицейскими мер после инцидента с травмированием 13-летней девочки... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:43
2021-10-22T17:43
происшествия
новосибирская область
россия
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НОВОСИБИРСК, 22 окт – РИА Новости. Главк МВД по Новосибирской области организовал служебную проверку для оценки принятых полицейскими мер после инцидента с травмированием 13-летней девочки линейкой.Ранее прокуратура региона сообщила, что полицейские приступили к проверке поданного 29 сентября 2021 года заявления мамы девочки только через 12 дней (после размещенной в СМИ информации о происшествии), информация в другие органы системы профилактики также не направлялась."В ГУМВД России по Новосибирской области принято решение о проведении служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка полноте принятых мер сотрудниками полиции в ходе работы с заявлением матери несовершеннолетней… В случае установления вины сотрудников полиции они понесут наказание... Непосредственные руководители сотрудников будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили журналистам в главке.Между тем, по предварительным данным ГУМВД, сотрудники по делам несовершеннолетних после обращения женщины подробно выяснили обстоятельства произошедшего у нее, а также у администрации учебного заведения.Как сообщалось, вечером 23 сентября ровесник 13-летней ученицы городской гимназии №7 кинул ей в голову линейку в форме прямоугольного треугольника и попал острым углом в левый глаз – повредил его на глубину около шести миллиметров. Девочку госпитализировали в больницу для проведения ряда операций.Свою проверку по ситуации проводит Следственный комитет, по данным которого, в настоящее время ребенок заканчивает лечение, по результатам которого будет проведена судебно-медицинская экспертиза по оценке степени тяжести причиненного вреда здоровью.
https://ria.ru/20200904/pervoklassnik-1576715773.html
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происшествия, новосибирская область, россия
17:43 22.10.2021
 
МВД в Новосибирске оценит принятые меры после инцидента с линейкой в школе

Полиция в Новосибирске оценит принятые меры после инцидента с линейкой в школе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НОВОСИБИРСК, 22 окт – РИА Новости. Главк МВД по Новосибирской области организовал служебную проверку для оценки принятых полицейскими мер после инцидента с травмированием 13-летней девочки линейкой.
Ранее прокуратура региона сообщила, что полицейские приступили к проверке поданного 29 сентября 2021 года заявления мамы девочки только через 12 дней (после размещенной в СМИ информации о происшествии), информация в другие органы системы профилактики также не направлялась.
День знаний - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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"В ГУМВД России по Новосибирской области принято решение о проведении служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка полноте принятых мер сотрудниками полиции в ходе работы с заявлением матери несовершеннолетней… В случае установления вины сотрудников полиции они понесут наказание... Непосредственные руководители сотрудников будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили журналистам в главке.
Между тем, по предварительным данным ГУМВД, сотрудники по делам несовершеннолетних после обращения женщины подробно выяснили обстоятельства произошедшего у нее, а также у администрации учебного заведения.
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4 марта 2020, 03:28
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Как сообщалось, вечером 23 сентября ровесник 13-летней ученицы городской гимназии №7 кинул ей в голову линейку в форме прямоугольного треугольника и попал острым углом в левый глаз – повредил его на глубину около шести миллиметров. Девочку госпитализировали в больницу для проведения ряда операций.
Свою проверку по ситуации проводит Следственный комитет, по данным которого, в настоящее время ребенок заканчивает лечение, по результатам которого будет проведена судебно-медицинская экспертиза по оценке степени тяжести причиненного вреда здоровью.
 
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