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В Новосибирске под окнами многоэтажки обнаружили тела мужчины и женщины
В Новосибирске под окнами многоэтажки обнаружили тела мужчины и женщины - РИА Новости, 22.10.2021
В Новосибирске под окнами многоэтажки обнаружили тела мужчины и женщины
Тела мужчины и женщины обнаружили утром в пятницу рядом с многоэтажным домом в центре Новосибирска, полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщили... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T07:07
2021-10-22T07:07
2021-10-22T13:59
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 22 окт — РИА Новости. Тела мужчины и женщины обнаружили утром в пятницу рядом с многоэтажным домом в центре Новосибирска, полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщили журналистам в региональном главке МВД.Погибшим 30-35 лет.По данным местных СМИ, инцидент произошел у дома 48/1 по улице Челюскинцев — напротив новосибирского цирка.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, новосибирск
07:07 22.10.2021 (обновлено: 13:59 22.10.2021)
В Новосибирске под окнами многоэтажки обнаружили тела мужчины и женщины
В центре Новосибирска рядом с многоэтажкой обнаружили тела мужчины и женщины