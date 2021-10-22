https://ria.ru/20211022/novosibirsk-1755725216.html

В Новосибирске под окнами многоэтажки обнаружили тела мужчины и женщины

В Новосибирске под окнами многоэтажки обнаружили тела мужчины и женщины - РИА Новости, 22.10.2021

В Новосибирске под окнами многоэтажки обнаружили тела мужчины и женщины

Тела мужчины и женщины обнаружили утром в пятницу рядом с многоэтажным домом в центре Новосибирска, полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщили... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T07:07

2021-10-22T07:07

2021-10-22T13:59

происшествия

новосибирск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_4f87c030e178b1885cd0c47444cdcd3d.jpg

НОВОСИБИРСК, 22 окт — РИА Новости. Тела мужчины и женщины обнаружили утром в пятницу рядом с многоэтажным домом в центре Новосибирска, полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщили журналистам в региональном главке МВД.Погибшим 30-35 лет.По данным местных СМИ, инцидент произошел у дома 48/1 по улице Челюскинцев — напротив новосибирского цирка.

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирск