https://ria.ru/20211022/nosyrev-1755582764.html

Глеб Носырев: мы активно ведем разведку урана даже в пандемию

Глеб Носырев: мы активно ведем разведку урана даже в пандемию - РИА Новости, 22.10.2021

Глеб Носырев: мы активно ведем разведку урана даже в пандемию

Существование атомной энергетики возможно постольку, поскольку есть уран, "сжигаемый" в ядерных реакторах АЭС. Но первое звено всей цепочки ядерно-топливного... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:00

2021-10-22T11:00

2021-10-22T11:14

интервью

россия

глеб носырев (генеральный директор предприятия )

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Существование атомной энергетики возможно постольку, поскольку есть уран, "сжигаемый" в ядерных реакторах АЭС. Но первое звено всей цепочки ядерно-топливного цикла – это не сама добыча урана, а разведка и освоение его месторождений, хотя об этом иной раз говорится незаслуженно мало. В России таким делом заняты работники предприятия "РУСБУРМАШ", входящего в горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг "Атомредметзолото" (АРМЗ) – машинисты буровых установок, геологи, геофизики, гидрогеологи, представители других профессий. О том, что "РУСБУРМАШ" не просто выдержал, но и нарастил производственные показатели в пандемию, как он участвует в освоении месторождений не только урана, но и цветных металлов, и за счет чего намерен развиваться, в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор предприятия Глеб Носырев.– Глеб Михайлович, вы возглавили компанию в период пандемии. Конечно, коронавирус в той или иной мере сказался на деятельности разных предприятий. Как COVID-19 отразился на работе "РУСБУРМАШа"?– Во время пандемии мы, как и другие предприятия горнорудного дивизиона, ни на один день не останавливали работу. Несомненно, выполняя все необходимые санитарно-эпидемиологические требования. В 2020 году нарастили внешнюю выручку на 223%, причем при условии одновременного стопроцентного выполнения производственного плана на уранодобывающих предприятиях. Эти темпы и показатели стараемся сохранить в 2021 году.Так, с начала текущего года мы выполняем производственную программу на предприятиях уранового холдинга АРМЗ на 113%. А портфелем внешних заказов АО "РУСБУРМАШ" обеспечено на ближайшие два года.– Кто сейчас является вашими основными заказчиками?– В контуре горнодобывающего дивизиона "Росатома" – это в первую очередь наши уранодобывающие предприятия ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Славского" (ППГХО) в Забайкалье, АО "Хиагда" в Бурятии и АО "Далур" в Курганской области. Для них мы выполняем полный комплекс работ по инженерно-геологическим изысканиям, гидрогеологии, бурению скважин, в том числе подземному и другое. ППГХО помогаем в освоении не только урановых месторождений, но и угольного разреза, и месторождения известняка. На "Далуре" участвуем в строительстве объектов прирельсовой базы.Крупным внутренним заказчиком является и АО "Первая горнорудная компания". Это предприятие готовится к освоению крупнейшего свинцово-цинкового месторождения на Южном острове архипелага Новая Земля. Во время полевых сезонов мы выполняем бурение геологоразведочных скважин, геоэкологические исследования, инженерные изыскания, топографическую съемку и гидрографию.Долгосрочный контракт заключен с ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" на бурение геологоразведочных скважин с отбором керна в подземных горных выработках рудника Гремячинского горно-обогатительного комбината (Волгоградская область). В 2021 году объем бурения здесь планируется до 12 тысяч погонных метров.В соответствии с условиями контракта с ООО "Горнодобывающая компания "Баимская" (входит в группу "KAZ Minerals") мы проводим комплекс инженерно-геологических изысканий на Чукотке в рамках работ по освоению одного из крупнейших в мире месторождений меди. Успешно отработали заказы АО "Кольская ГМК" на месторождениях Быстринское, Ждановское и Тундровое в Мурманской области, в ближайшее время продолжим работы на Джусинском месторождении в Оренбургской области в интересах АО "ОРМЕТ". Здесь планируем создать еще одно обособленное структурное подразделение. Так что работаем с крупнейшими игроками.– Но рост числа контрактов естественным образом предполагает рост численности персонала. А ваши профессионалы в разведке и освоении месторождений наверняка интересны другим отраслям. Есть ли у вас текучка?– Сейчас очень небольшая. Я инициировал изменение системы мотивации. Когда люди понимают, что их труд оценивается по достоинству, они не только держатся за рабочее место, но и улучшают производственные показатели. Растет производительность труда, вносятся и реализуются предложения по улучшениям.Например, производительность более 2 тысяч погонных метров (около 10 скважин) на буровой станок в месяц достигнута впервые за 20 лет работ на севере Бурятии. Достигнуть такого показателя и досрочно завершить производственное задание помогла реализация ПСР-проекта (производственной системы "Росатома" – ред.) по исключению внутрисменных потерь времени при сооружении технологических скважин.Кстати, еще один важный проект, которым мы занимаемся – постоянное улучшение условий жизни наших вахтовиков. Вахтовые поселки, в которых люди месяцами живут вдали от семей, должны быть комфортными. Это мой принцип. Проблемы с питанием решили. Сейчас для вахтовых поселков покупаем модульные банные комплексы.– А основного оборудования хватает?– Наша инвестпрограмма позволяет приобретать уникальное оборудование для выполнения практически каждого долгосрочного контракта. Некоторые приборы и установки разрабатываем сами с привлечением ведущих ученых.Например, для работ по уточнению горно-геологических условий залегания и качественного состава продуктивного пласта на Гремячинском ГОКе приобретена и применяется уникальная буровая установка ГЕО-126П. Технические характеристики модульной буровой установки позволяют обеспечивать алмазное бурение глубоких (до 400-500 метров) скважин эксплуатационной разведки с отбором керна. Буровой модуль установки превосходит зарубежные аналоги по производительности, экономичности, долговечности, ремонтопригодности, удобству в обслуживании. Особенностью оборудования также является защита от производящихся в руднике взрывов.Для геологоразведки на рудниках ППГХО применяем станок BDU-600. Он позволяет бурить подземные геологоразведочные скважины глубиной более одного километра. Для работ на Чукотке приобрели современные станки, позволяющие производить геологическое изучение недр на глубине до 800 метров, инженерные изыскания до глубины 100 метров.Исследования остаточной продуктивности урана в недрах на залежах Хиагдинского рудного поля проводим с помощью уникального оборудования собственной разработки. Аппаратурно-методический комплекс каротажа мгновенных нейтронов деления произведен ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова" (предприятие "Росатома" – ред.) по техническому заданию АО "РУСБУРМАШ". Применение комплекса предоставляет возможность одновременной регистрации набора параметров, характеризующих не только содержание урана, но и влажность, и содержание глинистой фракции в рудах в условиях естественного залегания.Кроме оборудования, нашим преимуществом является наличие нескольких баз: в Курганской области, в Иркутске, в Чите и Краснокаменске. "РУСБУРМАШ" может оперативно перебазировать буровые станки в любую часть страны. Чем ближе к объекту строительства, тем дешевле обойдется переброска буровых станков и тем быстрее начнутся работы.– В каких направлениях "РУСБУРМАШ" планирует развиваться?– Мы стали многопрофильной компанией, сочетающей массу компетенций. Кроме традиционного бурения, активно занимаемся строительством и разработкой геологических техникой-экономических обоснований, геолого-математическим моделированием и другим.Пользуется спросом услуга комплексного освоения месторождений. Это не только геологоразведка и бурение, но и обвязка, строительно-монтажные работы, монтаж контрольно-измерительных приборов и автоматики, обустройство дорог и подъездных путей. Мы можем строить пескоотстойники, ограждения, многие другие объекты. Недавно разработали и внедряем, в случае если это необходимо заказчику, систему антивандальной защиты скважин.Перспективное направление – цифровизация добычи. На АО "Далур" по нашим разработкам внедрены контрольные средства измерения, автоматизирована работа добычных полигонов. Управление всеми технологическими процессами теперь производится из главного диспетчерского пункта. Оператор видит на экранах мониторов все процессы, происходящие на локальной сорбционной установке и на полигоне подземного выщелачивания. Мы видим структуру полигона, то есть скважины и обвязку, видим объемы раствора, которые подаем в недра и выдаем на поверхность. То есть, теперь мы можем управлять технологией на глубине 500 метров и, при необходимости, моделировать процессы, происходящие в рудном теле. Понятно, что цифровизации необходима не только уранодобывающим предприятиям, это перспектива всей горнодобывающей отрасли.Без постоянного стремления к расширению сферы деятельности, без поиска новых заказчиков и партнеров нет развития. Сегодня у нас есть четкая ниша на этом рынке, и наша квалификация позволяет ее занимать, постоянно совершенствуясь. У нас хватает главного ресурса – грамотных специалистов. И мы занимаемся внешними проектами без какого-либо ущерба для внутренних заказчиков, добывающего дивизиона госкорпорации. Заказчики нам доверяют, и мы стараемся оправдывать все их ожидания. И мы не хотим на этом останавливаться, мы собираемся расти и развиваться.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, россия, глеб носырев (генеральный директор предприятия )