https://ria.ru/20211022/nochevka-1755721540.html

СМИ рассказали, почему Елизавета II провела ночь в больнице

СМИ рассказали, почему Елизавета II провела ночь в больнице - РИА Новости, 22.10.2021

СМИ рассказали, почему Елизавета II провела ночь в больнице

Британская королева Елизавета II провела ночь в больнице только из-за позднего времени, которое помешало ее возвращению домой, сообщает газета Sun. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T05:27

2021-10-22T05:27

2021-10-22T05:27

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елизавета ii

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Британская королева Елизавета II провела ночь в больнице только из-за позднего времени, которое помешало ее возвращению домой, сообщает газета Sun.Ранее Букингемский дворец сообщал, что Елизавета II прибыла в больницу в среду, а в четверг вернулась в Виндзорский замок.Елизавета II посетила частную клинику короля Эдварда VII в центре Лондона для обследования по совету врачей. По информации газеты, 95-летняя королева осталась на ночь в больнице, поскольку ее помощники не захотели возвращаться в Виндзор в столь позднее время.Как отмечает издание, последний раз королева провела ночь в больнице в 2013 году, когда страдала от гастроэнтерита. За последние 40 лет Елизавета II была в больницах всего пять раз.Визиту Елизаветы II в клинику предшествовала отмена поездки в Северную Ирландию, от которой она отказалась по рекомендации врачей. Однако в окружении королевы полагают, что она сможет посетить климатический саммит в шотландском Глазго в начале ноября, говорится в материале.

https://ria.ru/20211022/elizaveta-1755713656.html

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в мире, виндзор, елизавета ii