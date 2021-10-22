https://ria.ru/20211022/nato-1755790996.html
НАТО утвердила первую стратегию в области искусственного интеллекта
НАТО утвердила первую стратегию в области искусственного интеллекта - РИА Новости, 22.10.2021
НАТО утвердила первую стратегию в области искусственного интеллекта
Главы минобороны НАТО утвердили первую стратегию в области искусственного интеллекта, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:58
2021-10-22T13:58
2021-10-22T14:12
нато
в мире
йенс столтенберг
брюссель
искусственный интеллект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_94ba6f70267bdf1f5cb33901461e75da.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Главы минобороны НАТО утвердили первую стратегию в области искусственного интеллекта, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг."Сегодня мы приняли еще одно важное решение о нашей первой стратегии в области искусственного интеллекта в рамках адаптации нашего альянса к вызовам будущего", - сказал он на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав минобороны НАТО в Брюсселе.
https://ria.ru/20211013/tyumgu-1754199941.html
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_169902d1c0c25cdbc28b4f10db44dae3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, в мире, йенс столтенберг, брюссель, искусственный интеллект
13:58 22.10.2021 (обновлено: 14:12 22.10.2021)
НАТО утвердила первую стратегию в области искусственного интеллекта
Главы Минобороны НАТО утвердили первую стратегию в области искусственного интеллекта