https://ria.ru/20211022/nato-1755790996.html

НАТО утвердила первую стратегию в области искусственного интеллекта

НАТО утвердила первую стратегию в области искусственного интеллекта - РИА Новости, 22.10.2021

НАТО утвердила первую стратегию в области искусственного интеллекта

Главы минобороны НАТО утвердили первую стратегию в области искусственного интеллекта, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:58

2021-10-22T13:58

2021-10-22T14:12

нато

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йенс столтенберг

брюссель

искусственный интеллект

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БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Главы минобороны НАТО утвердили первую стратегию в области искусственного интеллекта, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг."Сегодня мы приняли еще одно важное решение о нашей первой стратегии в области искусственного интеллекта в рамках адаптации нашего альянса к вызовам будущего", - сказал он на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав минобороны НАТО в Брюсселе.

https://ria.ru/20211013/tyumgu-1754199941.html

брюссель

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нато, в мире, йенс столтенберг, брюссель, искусственный интеллект