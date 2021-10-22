Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211022/nato-1755766218.html
В МИД заявили о невозможности дипломатического общения с НАТО
В МИД заявили о невозможности дипломатического общения с НАТО - РИА Новости, 22.10.2021
В МИД заявили о невозможности дипломатического общения с НАТО
Нормальное дипломатическое общение в условиях предпринятых НАТО недружественных к России шагов невозможно, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:08
2021-10-22T12:59
в мире
россия
александр грушко
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/60/1555476038_0:0:2786:1567_1920x0_80_0_0_4ac6e67e58c96d0a3dd71effd8544906.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Нормальное дипломатическое общение в условиях предпринятых НАТО недружественных к России шагов невозможно, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко."Нормальное дипломатическое общение в условиях тех недружественных шагов, которые были предприняты, теперь невозможно", - заявил Грушко в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что НАТО целенаправленно разрушала всякие контакты и возможность сотрудничества с Россией. "На сегодняшний день никаких практически позитивных элементов (в отношениях с НАТО - ред.) не осталось", - добавил Грушко."Диалог в любом случае будет выстроен. Я уже говорил о том, что мы будем поддерживать нормальные контакты со всеми столицами натовских стран. ... Понятно, что европейская безопасность как общая тема никуда не исчезнет из содержательной части наших политических контактов", - подчеркнул он."В принципе, конечно, трудно ухудшать то, что на сегодняшний день фактически не существует, я имею в виду отношения России и НАТО как площадки взаимодействия, площадки для диалога", - сказал замминистра.При этом Грушко отметил, что лидеры стран НАТО должны понимать свою степень ответственности за ухудшение отношений с Россией, перекладывать вину на Москву неприемлемо."Мы обратили внимание на то, что многие государственные деятели стран НАТО пытаются как-то оправдать действия альянса в этой ситуации, пытаются переложить вину на нас. Мы твердо исходим из того, что те люди, которые принимали решение, а это решение не может не быть принято консенсусом в НАТО, понимали степень ответственности за ущерб, который они нанесли. И в этих условиях мы не принимаем никаких аргументов, которые позволяли бы им возложить вину за ухудшение отношений с альянсом на плечи России", - заявил замминистра.По словам Грушко, Москва готова была сотрудничать с НАТО по дальнейшей деэскалации на Балтике, но альянс отказался от этого. Замминистра иностранных дел РФ рассказал, что некоторые меры применительно к балтийскому региону, разработанные с участием гражданских и военных экспертов, немного оздоровили ситуацию. "Мы были готовы идти дальше, но НАТО оказалось не готово к дальнейшим шагам", - подчеркнул Грушко.Он подчеркнул, что контакты между РФ и НАТО по военной линии были оборваны. "И когда НАТО нам говорит о том, что необходимо улучшать механизм предотвращении опасных военных инцидентов, и мы говорим, что готовы, давайте обсуждать, например, максимально допустимые дистанции сближения между боевым кораблем и боевым самолетом, нам не дают возможности включить военных", - добавил Грушко."Мы видим последовательное усиление натовского военного потенциала на наших границах, речь идет не только о возросшей военной активности, не только о большом количестве учений, теперь уже с привлечением стратегического компонента, но и об устройстве инфраструктуры, аэродромов, складов, о размещении техники для подкреплений, портовой инфраструктуры. Все это создает новые военные реалии на Земле, эти реалии создаются по схемам холодной войны, с которых натовские руководители стряхнули пыль", - подчеркнул Грушко."Сейчас они взялись за черноморский регион. Мы наблюдаем повышенную активность на территории Болгарии и Румынии, и ведут дело к тому, чтобы и Черное море - Балтийское море они уже превратили в арену военного соперничества - превратить в арену военной конфронтации. ... Это чрезвычайно опасный путь, чреватый рисками военных инцидентов", - отметил Грушко.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.
https://ria.ru/20211021/nato-1755678089.html
https://ria.ru/20211021/nato-1755613317.html
https://ria.ru/20211020/nato-1755264600.html
https://ria.ru/20211020/nato-1755439195.html
https://ria.ru/20211021/nato-1755538201.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/60/1555476038_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_880bfbdbeff283cd55083c9072fb8773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, россия, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:08 22.10.2021 (обновлено: 12:59 22.10.2021)
 
В МИД заявили о невозможности дипломатического общения с НАТО

Замглавы МИД Грушко: нормальное общение в условиях предпринятых НАТО шагов невозможно

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Нормальное дипломатическое общение в условиях предпринятых НАТО недружественных к России шагов невозможно, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Нормальное дипломатическое общение в условиях тех недружественных шагов, которые были предприняты, теперь невозможно", - заявил Грушко в эфире телеканала "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 19:41
Приезд главы Пентагона в Киев открывает Украине двери в НАТО, заявил Путин
Он добавил, что НАТО целенаправленно разрушала всякие контакты и возможность сотрудничества с Россией. "На сегодняшний день никаких практически позитивных элементов (в отношениях с НАТО - ред.) не осталось", - добавил Грушко.
"Диалог в любом случае будет выстроен. Я уже говорил о том, что мы будем поддерживать нормальные контакты со всеми столицами натовских стран. ... Понятно, что европейская безопасность как общая тема никуда не исчезнет из содержательной части наших политических контактов", - подчеркнул он.
"В принципе, конечно, трудно ухудшать то, что на сегодняшний день фактически не существует, я имею в виду отношения России и НАТО как площадки взаимодействия, площадки для диалога", - сказал замминистра.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 16:04
Захарова возмутилась заявлениями НАТО об отношениях с Россией
При этом Грушко отметил, что лидеры стран НАТО должны понимать свою степень ответственности за ухудшение отношений с Россией, перекладывать вину на Москву неприемлемо.
"Мы обратили внимание на то, что многие государственные деятели стран НАТО пытаются как-то оправдать действия альянса в этой ситуации, пытаются переложить вину на нас. Мы твердо исходим из того, что те люди, которые принимали решение, а это решение не может не быть принято консенсусом в НАТО, понимали степень ответственности за ущерб, который они нанесли. И в этих условиях мы не принимаем никаких аргументов, которые позволяли бы им возложить вину за ухудшение отношений с альянсом на плечи России", - заявил замминистра.
Министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 08:00
"Противостоять России": НАТО поможет Украине убить больше людей
По словам Грушко, Москва готова была сотрудничать с НАТО по дальнейшей деэскалации на Балтике, но альянс отказался от этого. Замминистра иностранных дел РФ рассказал, что некоторые меры применительно к балтийскому региону, разработанные с участием гражданских и военных экспертов, немного оздоровили ситуацию. "Мы были готовы идти дальше, но НАТО оказалось не готово к дальнейшим шагам", - подчеркнул Грушко.
Он подчеркнул, что контакты между РФ и НАТО по военной линии были оборваны. "И когда НАТО нам говорит о том, что необходимо улучшать механизм предотвращении опасных военных инцидентов, и мы говорим, что готовы, давайте обсуждать, например, максимально допустимые дистанции сближения между боевым кораблем и боевым самолетом, нам не дают возможности включить военных", - добавил Грушко.
Баннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 16:51
В Брюсселе ждут реакции Москвы на предложение о созыве Совета Россия — НАТО
"Мы видим последовательное усиление натовского военного потенциала на наших границах, речь идет не только о возросшей военной активности, не только о большом количестве учений, теперь уже с привлечением стратегического компонента, но и об устройстве инфраструктуры, аэродромов, складов, о размещении техники для подкреплений, портовой инфраструктуры. Все это создает новые военные реалии на Земле, эти реалии создаются по схемам холодной войны, с которых натовские руководители стряхнули пыль", - подчеркнул Грушко.
"Сейчас они взялись за черноморский регион. Мы наблюдаем повышенную активность на территории Болгарии и Румынии, и ведут дело к тому, чтобы и Черное море - Балтийское море они уже превратили в арену военного соперничества - превратить в арену военной конфронтации. ... Это чрезвычайно опасный путь, чреватый рисками военных инцидентов", - отметил Грушко.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 11:19
Генсек НАТО рассказал, какими будут отношения с Россией
 
В миреРоссияАлександр ГрушкоНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Лента новостейМолния
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дниВ Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале