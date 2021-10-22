https://ria.ru/20211022/nato-1755766218.html

В МИД заявили о невозможности дипломатического общения с НАТО

В МИД заявили о невозможности дипломатического общения с НАТО - РИА Новости, 22.10.2021

В МИД заявили о невозможности дипломатического общения с НАТО

Нормальное дипломатическое общение в условиях предпринятых НАТО недружественных к России шагов невозможно, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:08

2021-10-22T12:08

2021-10-22T12:59

в мире

россия

александр грушко

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Нормальное дипломатическое общение в условиях предпринятых НАТО недружественных к России шагов невозможно, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко."Нормальное дипломатическое общение в условиях тех недружественных шагов, которые были предприняты, теперь невозможно", - заявил Грушко в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что НАТО целенаправленно разрушала всякие контакты и возможность сотрудничества с Россией. "На сегодняшний день никаких практически позитивных элементов (в отношениях с НАТО - ред.) не осталось", - добавил Грушко."Диалог в любом случае будет выстроен. Я уже говорил о том, что мы будем поддерживать нормальные контакты со всеми столицами натовских стран. ... Понятно, что европейская безопасность как общая тема никуда не исчезнет из содержательной части наших политических контактов", - подчеркнул он."В принципе, конечно, трудно ухудшать то, что на сегодняшний день фактически не существует, я имею в виду отношения России и НАТО как площадки взаимодействия, площадки для диалога", - сказал замминистра.При этом Грушко отметил, что лидеры стран НАТО должны понимать свою степень ответственности за ухудшение отношений с Россией, перекладывать вину на Москву неприемлемо."Мы обратили внимание на то, что многие государственные деятели стран НАТО пытаются как-то оправдать действия альянса в этой ситуации, пытаются переложить вину на нас. Мы твердо исходим из того, что те люди, которые принимали решение, а это решение не может не быть принято консенсусом в НАТО, понимали степень ответственности за ущерб, который они нанесли. И в этих условиях мы не принимаем никаких аргументов, которые позволяли бы им возложить вину за ухудшение отношений с альянсом на плечи России", - заявил замминистра.По словам Грушко, Москва готова была сотрудничать с НАТО по дальнейшей деэскалации на Балтике, но альянс отказался от этого. Замминистра иностранных дел РФ рассказал, что некоторые меры применительно к балтийскому региону, разработанные с участием гражданских и военных экспертов, немного оздоровили ситуацию. "Мы были готовы идти дальше, но НАТО оказалось не готово к дальнейшим шагам", - подчеркнул Грушко.Он подчеркнул, что контакты между РФ и НАТО по военной линии были оборваны. "И когда НАТО нам говорит о том, что необходимо улучшать механизм предотвращении опасных военных инцидентов, и мы говорим, что готовы, давайте обсуждать, например, максимально допустимые дистанции сближения между боевым кораблем и боевым самолетом, нам не дают возможности включить военных", - добавил Грушко."Мы видим последовательное усиление натовского военного потенциала на наших границах, речь идет не только о возросшей военной активности, не только о большом количестве учений, теперь уже с привлечением стратегического компонента, но и об устройстве инфраструктуры, аэродромов, складов, о размещении техники для подкреплений, портовой инфраструктуры. Все это создает новые военные реалии на Земле, эти реалии создаются по схемам холодной войны, с которых натовские руководители стряхнули пыль", - подчеркнул Грушко."Сейчас они взялись за черноморский регион. Мы наблюдаем повышенную активность на территории Болгарии и Румынии, и ведут дело к тому, чтобы и Черное море - Балтийское море они уже превратили в арену военного соперничества - превратить в арену военной конфронтации. ... Это чрезвычайно опасный путь, чреватый рисками военных инцидентов", - отметил Грушко.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.

https://ria.ru/20211021/nato-1755678089.html

https://ria.ru/20211021/nato-1755613317.html

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в мире, россия, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)