https://ria.ru/20211022/nasilie-1755470496.html

"Сказка превратилась в ад": истории женщин, преследуемых бывшими мужьями

"Сказка превратилась в ад": истории женщин, преследуемых бывшими мужьями - РИА Новости, 22.10.2021

"Сказка превратилась в ад": истории женщин, преследуемых бывшими мужьями

"Почему ты не ушла, зачем терпела?" — эти вопросы постоянно задают жертвам домашнего насилия. Но даже после разрыва мужья не успокаиваются: караулят возле... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T08:00

2021-10-22T08:00

2021-10-22T12:15

общество

москва

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женщины

домашнее насилие

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Мария Семенова. "Почему ты не ушла, зачем терпела?" — эти вопросы постоянно задают жертвам домашнего насилия. Но даже после разрыва мужья не успокаиваются: караулят возле работы, вламываются в дом, избивают, прокалывают шины автомобиля. И с этим, по мнению юристов, практически ничего нельзя сделать. Как вырваться из замкнутого круга, разбиралось РИА Новости.Красивый романОльга Рыбакова познакомилась с Андреем на работе, завязался роман. Через пару месяцев он подарил ей телефон и заодно подобрал новый номер. Объяснил, что боится происков бывшей жены после болезненного развода. Сейчас Ольга понимает: Андрей просто хотел оградить ее от общения с приятелями-мужчинами."Вокруг меня было много поклонников — я вступила в отношения, как модно говорить, в "ресурсе". Но с его подачи все приятели мужского пола исчезли. Ревновал даже к детям (у него два сына-дошкольника), если они проводили со мной слишком много времени", — говорит Ольга.Доходило до абсурда. Если Андрей видел в мусоре порванные колготки, то обвинял в "уничтожении улик". Однажды друзья подарили цветы без всякого романтического подтекста — отхлестал ее розами по лицу.После такого Ольга решила уйти. "Но у Андрея началась истерика, он рыдал. Включился мой спасатель — и я осталась", — объясняет она.Затем была рабочая поездка Андрея в Португалию, которую совместили с романтическим путешествием.Андрей развернулся, Ольга побежала за ним. По ее словам, во время поездки он много пил, а в тот вечер пьяным пытался сесть за руль со словами: "Лучше сорвусь со скалы, кому я нужен"."Я увела его в номер, что стало роковой ошибкой: он начал все крушить. Мой паспорт до сих пор пахнет духами из разбитого флакона", — говорит девушка.Соседи по отелю вызвали полицейских. Но Рыбакова сказала, что Андрей ее не трогал — хотя на самом деле толкал и пару раз ударил. Сейчас уже понимает — соврала зря. "На следующий день Андрей называл меня тварью, которая довела дело до полиции. И я в это поверила. Стояла перед ним на коленях и просила прощения" — Ольга начинает плакать.Уже в Москве Андрей сослался на нервный срыв — мол, нужно просто отдохнуть. Поехали восстанавливаться в Таиланд. Но там все повторилось.Стадия отрицанияТо, что произошло дальше, Ольга называет "стадией отрицания". Жили по-прежнему вместе, она звала друзей и родных в гости: "Пусть знают, что у нас все хорошо". Иллюзии кончились, когда заметила, как Андрей нюхает кокаин, — она и раньше находила дома наркотики, но он клялся, что завязал. Это стало переломным моментом. Ольга начала собирать вещи.Но Андрей не смирился с разрывом: после работы поджидал на стоянке возле машины, отбирал ключи от новой квартиры, врывался в дом, вставал на подоконник и угрожал броситься вниз."Мог позвонить и сказать, что покончит с собой при детях. Я летела к нему, мне открывал его старший сын, говорил, папа не откликается. Думала, и вправду с собой что-то сделал. Но это было притворство" — Ольга снова плачет.Позже Андрей пообещал посещать нарколога и завязать с пагубной привычкой. Они снова съехались. Рыбакова забеременела двойней."Через какое-то время я все равно начала находить дома эту дрянь. Попросила сделать анализ при мне. Он опять превратился в зверя: кричал, что я предательница и не верю в него. Сильно толкнул, я упала. А потом выяснилось, что у меня замершая беременность, необходимы искусственные роды. Я переживала схватки, страшную боль, зная, что дети — мертвые. После этого возненавидела его. Выгнала, но он осаждал квартиру, следил за мной, даже покупал данные о геолокации".Завершающим аккордом стало избиение прямо на корпоративе. Это хорошо видно на видеозаписи (есть в распоряжении редакции) с камеры наблюдения: Андрей подходит к столу Ольги и стаскивает ее за волосы на пол.В полиции сперва не хотели принимать заявление: "Все равно вы в итоге помиритесь, зачем нам зря работать". Потом все же зарегистрировали, но в возбуждении уголовного дела отказали."Спустя пять месяцев я опубликовала видео с избиением. Это далось тяжело, ведь у меня был красивый инстаграм счастливого человека и по мне не скажешь, что я могла в такой грязи оказаться. Помогла огласка. На днях состоялся суд по иску против полиции. Теперь они должны завести дело", — говорит Ольга."Моя вина"Похожая история у Екатерины Ощепковой. Пять лет назад она завязала отношения с Владимиром Б.: оба хотели семью и детей. Но почти сразу стало ясно — союз не идеальный.Екатерина переехала к родителям вместе с Евой, добившись через суд, чтобы дочь осталась с ней. Сейчас Владимир может проводить с ребенком несколько часов по понедельникам и средам, вторые и четвертые выходные месяца, а также имеет право забрать девочку к себе на треть летних каникул. "Все знают, в понедельник и среду у меня боевые действия", — говорит Ощепкова.Каждый раз, когда бывший супруг приводит дочь с прогулки, он оскорбляет Екатерину, плюет в лицо или даже бьет."Я в садике Еве ботиночки надеваю — а он подойдет и ударит. Дети это видят. Иногда плюет в лицо. За последние три недели два раза снимала побои. Хорошо, что не изувечил. Может укусить, оттоптать ноги: выхожу на лестницу в тапках — наступает ботинками. Вроде бы ничего не сломал, но это больно, а следов не остается".Владимир обливал ее машину грязью и забрасывал гнилыми яблоками — с точки зрения закона вреда имуществу нет, но каждую неделю она ездила на мойку. В итоге продала автомобиль.Екатерина записывала на видео все встречи с бывшим мужем, заявляла в полицию каждый раз, когда он ее бил, кусал или портил вещи. Но уголовное дело не завели.Без общественного рискаЮрист по семейному праву Валентина Фролова подтвердила — на практике полицейские в таких случаях часто отказывают в "уголовке".Хотя на самом деле, продолжает Фролова, пострадавшие женщины особенно уязвимы. Во-первых, обидчикам часто известно о них все: где живут и работают, в каких местах бывают, с кем общаются. Во-вторых, уровень насилия растет — побои могут перейти в агрессивное преследование, привести к тяжелым травмам и даже убийству. Ситуация осложняется, если есть общие дети и с бывшим партнером нужно видеться.Юрист подчеркивает, что многое зависит от своевременной реакции полицейских. У них должны быть эффективные меры экстренной защиты. Например, во многих странах выдают "охранные ордера", запрещающие приближаться к члену семьи или быть с ним в одном помещении. "Сейчас даже нет специальной методики оценки рисков. А охрану предоставляют лишь с началом уголовного процесса, да и то не всегда. Убежищ во многих регионах нет до сих пор. Все эти пробелы необходимо учесть при принятии закона о защите пострадавших от домашнего насилия", — обращает внимание Фролова.При этом, подчеркивает она, сейчас спастись от преследования практически невозможно до тех пор, пока оно не перерастет в более агрессивные формы."Нужно обязательно обращаться за квалифицированной юридической помощью, сообщать в полицию обо всех случаях, даже на первый взгляд незначительных, требовать защиты. Обязательно позаботиться о безопасности. В кризисных центрах и на телефонах доверия (например, центр "Анна", "Насилию.нет*", "Зона права") подскажут, где могут поддержать и есть ли в вашем регионе убежище для пострадавших", — советует эксперт.Но чтобы в корне исправить ситуацию, необходимо доработать законодательство. Проект о профилактике семейно-бытового насилия планируют внести в Госдуму до конца этого года.*Организация признана иностранным агентом.

https://ria.ru/20191010/1559554459.html

https://ria.ru/20200521/1571739416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, госдума рф, законы, женщины, домашнее насилие