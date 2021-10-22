https://ria.ru/20211022/narusheniya-1755714664.html
В США прокомментировали доклад о нарушениях в отношении мигрантов
В США прокомментировали доклад о нарушениях в отношении мигрантов - РИА Новости, 22.10.2021
В США прокомментировали доклад о нарушениях в отношении мигрантов
Министерство внутренней безопасности США в ответ на заявление правозащитников о том, что ищущие убежища подвергаются злоупотреблениям со стороны пограничников,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T01:01
2021-10-22T01:01
2021-10-22T01:01
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США в ответ на заявление правозащитников о том, что ищущие убежища подвергаются злоупотреблениям со стороны пограничников, сообщило, что не станет терпеть никакие формы подобного поведения."Министерство не терпит любых форм злоупотреблений или неправомерных действий", - заявил РИА Новости представитель ведомства.Он отметил, что с приходом нового руководства ведомство провело внутреннюю проверку для устранения любых злоупотреблений и отстранения виновных лиц от работы. При этом представитель не сообщил, принимаются ли меры для рассмотрения обвинений, высказанных правозащитниками.Организация Human Rights Watch ранее сообщила, что ознакомилась с более чем 160 внутриведомственными отчетами, в которых задокументированы утверждения о физических, сексуальных и других злоупотреблениях со стороны приграничных властей США в отношении лиц, ищущих убежища. По данным организации, документы включают сообщения о нарушениях надлежащей правовой процедуры, суровых условиях содержания, отказе в медицинской помощи и дискриминационном обращении на границе США и Мексики или вблизи нее.
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в мире, сша, мексика, human rights watch, министерство внутренней безопасности сша
В США прокомментировали доклад о нарушениях в отношении мигрантов
В США прокомментировали доклад Human Rights Watch о нарушениях в отношении мигрантов