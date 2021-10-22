https://ria.ru/20211022/napadenie-1755741669.html

Житель томского села дважды за ночь напал на пытавшихся помочь ему медиков

Житель томского села дважды за ночь напал на пытавшихся помочь ему медиков - РИА Новости, 22.10.2021

Житель томского села дважды за ночь напал на пытавшихся помочь ему медиков

Пьяный 21-летний житель села Парабель Томской область в ночь на пятницу дважды напал на пытавшихся оказать ему помощь медицинских работников, сообщает областной РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T10:24

2021-10-22T10:24

2021-10-22T10:24

происшествия

томская область

парабель

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НОВОСИБИРСК, 22 окт – РИА Новости. Пьяный 21-летний житель села Парабель Томской область в ночь на пятницу дважды напал на пытавшихся оказать ему помощь медицинских работников, сообщает областной департамент здравоохранения."Сегодня в 01.30 (21.30 четверга мск) в приемный покой Парабельской районной больницы за медицинской помощью обратился молодой мужчина с раной руки. Во время осмотра женщиной-фельдшером он начал вести себя агрессивно, разбрасывать мебель. Угрожая расправой, он оттолкнул фельдшера, повредил дверь, а затем покинул отделение", - приводятся в сообщении слова главврача больницы Владимира Булычева.По его словам, через некоторое время в скорую помощь обратилась девушка, сопровождавшая мужчину. Она попросила помощи, поскольку мужчина на улице потерял сознание."Скорая помощь немедленно выехала на место. Мужчина находился в бессознательном состоянии, фельдшер в автомобиле стала оказывать ему необходимую помощь, однако, придя в сознание, мужчина снова стал вести себя агрессивно. Нанеся удар фельдшеру ногой, мужчина стал разбрасывать медицинскую аппаратуру, повредил дверь машины, разбил стекло и самостоятельно покинул автомобиль скорой", - рассказали в департаменте.В итоге сотрудники больницы обратились в полицию, мужчина был задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания. В больнице оценивается сумма ущерба, обе пострадавшие также написали заявления об оскорблении и угрозах жизни и здоровью, добавили в областном депздраве.

https://ria.ru/20211022/peterburg-1755733958.html

https://rsport.ria.ru/20211020/koma-1755489739.html

томская область

парабель

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происшествия, томская область, парабель