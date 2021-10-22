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Житель томского села дважды за ночь напал на пытавшихся помочь ему медиков
Житель томского села дважды за ночь напал на пытавшихся помочь ему медиков - РИА Новости, 22.10.2021
Житель томского села дважды за ночь напал на пытавшихся помочь ему медиков
Пьяный 21-летний житель села Парабель Томской область в ночь на пятницу дважды напал на пытавшихся оказать ему помощь медицинских работников, сообщает областной РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T10:24
2021-10-22T10:24
2021-10-22T10:24
происшествия
томская область
парабель
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НОВОСИБИРСК, 22 окт – РИА Новости. Пьяный 21-летний житель села Парабель Томской область в ночь на пятницу дважды напал на пытавшихся оказать ему помощь медицинских работников, сообщает областной департамент здравоохранения."Сегодня в 01.30 (21.30 четверга мск) в приемный покой Парабельской районной больницы за медицинской помощью обратился молодой мужчина с раной руки. Во время осмотра женщиной-фельдшером он начал вести себя агрессивно, разбрасывать мебель. Угрожая расправой, он оттолкнул фельдшера, повредил дверь, а затем покинул отделение", - приводятся в сообщении слова главврача больницы Владимира Булычева.По его словам, через некоторое время в скорую помощь обратилась девушка, сопровождавшая мужчину. Она попросила помощи, поскольку мужчина на улице потерял сознание."Скорая помощь немедленно выехала на место. Мужчина находился в бессознательном состоянии, фельдшер в автомобиле стала оказывать ему необходимую помощь, однако, придя в сознание, мужчина снова стал вести себя агрессивно. Нанеся удар фельдшеру ногой, мужчина стал разбрасывать медицинскую аппаратуру, повредил дверь машины, разбил стекло и самостоятельно покинул автомобиль скорой", - рассказали в департаменте.В итоге сотрудники больницы обратились в полицию, мужчина был задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания. В больнице оценивается сумма ущерба, обе пострадавшие также написали заявления об оскорблении и угрозах жизни и здоровью, добавили в областном депздраве.
https://ria.ru/20211022/peterburg-1755733958.html
https://rsport.ria.ru/20211020/koma-1755489739.html
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происшествия, томская область, парабель
Житель томского села дважды за ночь напал на пытавшихся помочь ему медиков
Пьяный житель томского села дважды за ночь напал на пытавшихся помочь ему медиков
НОВОСИБИРСК, 22 окт – РИА Новости.
Пьяный 21-летний житель села Парабель Томской область
в ночь на пятницу дважды напал на пытавшихся оказать ему помощь медицинских работников, сообщает областной департамент здравоохранения.
"Сегодня в 01.30 (21.30 четверга мск) в приемный покой Парабельской районной больницы за медицинской помощью обратился молодой мужчина с раной руки. Во время осмотра женщиной-фельдшером он начал вести себя агрессивно, разбрасывать мебель. Угрожая расправой, он оттолкнул фельдшера, повредил дверь, а затем покинул отделение", - приводятся в сообщении слова главврача больницы Владимира Булычева.
По его словам, через некоторое время в скорую помощь обратилась девушка, сопровождавшая мужчину. Она попросила помощи, поскольку мужчина на улице потерял сознание.
"Скорая помощь немедленно выехала на место. Мужчина находился в бессознательном состоянии, фельдшер в автомобиле стала оказывать ему необходимую помощь, однако, придя в сознание, мужчина снова стал вести себя агрессивно. Нанеся удар фельдшеру ногой, мужчина стал разбрасывать медицинскую аппаратуру, повредил дверь машины, разбил стекло и самостоятельно покинул автомобиль скорой", - рассказали в департаменте.
В итоге сотрудники больницы обратились в полицию, мужчина был задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания. В больнице оценивается сумма ущерба, обе пострадавшие также написали заявления об оскорблении и угрозах жизни и здоровью, добавили в областном депздраве.