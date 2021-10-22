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Аэрофлот вновь удостоен звания "Лидирующий авиационный бренд Европы"

Аэрофлот вновь удостоен звания "Лидирующий авиационный бренд Европы" - РИА Новости, 22.10.2021

Аэрофлот вновь удостоен звания "Лидирующий авиационный бренд Европы"

Аэрофлот в очередной раз подтвердил звание "Лидирующий авиационный бренд Европы" на престижной международной премии World Travel Awards 2021. Церемония... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:14

2021-10-22T15:14

2021-10-22T15:14

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МОСКВА, 22 окт – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот в очередной раз подтвердил звание "Лидирующий авиационный бренд Европы" на престижной международной премии World Travel Awards 2021. Церемония награждения национального перевозчика состоялась в Павильоне России на Всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае (ОАЭ).Также в рамках премии были отмечены российские города: Москва победила в номинации "Лучшее туристское направление в Европе. Город", а Санкт-Петербург стал лидером в категории "Лучшее направление для сити-брейка в Европе".Награда World Travel Awards учреждена в Великобритании в 1993 году. Ежегодно она отмечает лучших представителей глобальной индустрии путешествий, гостиничного бизнеса и гражданской авиации. Победители определяются по итогам онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и потребителей туристических услуг.Наград в других номинациях удостоены европейские лидеры в области сервиса, в том числе Lufthansa, British Airways, Air France, TAP Air Portugal, Virgin Atlantic Airways.Аэрофлот традиционно получает высокие оценки как профессионального сообщества, так и путешественников. Ранее перевозчик в девятый раз был признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы по версии главной авиационной премии мира Skytrax World Airline Awards 2021.АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы