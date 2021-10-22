https://ria.ru/20211022/nagrady-1755774315.html

RT взял награды в 18 категориях Promax Global Excellence Awards 2021

RT взял награды в 18 категориях Promax Global Excellence Awards 2021 - РИА Новости, 22.10.2021

RT взял награды в 18 категориях Promax Global Excellence Awards 2021

Проекты RT, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, дипфейк-ролики телеканала и другие работы номинированы в 18 категориях Promax Global... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:52

2021-10-22T12:52

2021-10-22T12:52

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россия

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Проекты RT, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, дипфейк-ролики телеканала и другие работы номинированы в 18 категориях Promax Global Excellence Awards 2021.Дипфейк-ролик RT к выборам президента США в 2020 году вышел в финал в категориях "Новости: Промо освещения выборов", "Самые забавные промо: Более 60 секунд" и "Новости/спецрепортаж: Лучшее промо программы".Ролик "Без ума от RT" — номинант на Promax Global Awards в двух категориях. Авторы представили, что ведущие политики мира обсуждают со своими психологами накануне 15-летия RT. На "приёме у специалистов" оказались Дональд Трамп, Джо Байден, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Ролик выполнен с использованием технологии "дипфейк".Промо освещения выборов в США в 2020 году стало финалистом в категории "Новости: Лучшее открывающее промо программы".Ролик к 11-летию RT на испанском — в финале категории "Текущие события: Лучшее промо программы".Масштабный исторический проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, претендует на победу в номинациях "Лучшее использование соцсетей для продвижения программы" и "Лучший серийный контент в соцсетях". #СтраницыПобеды рассказывают историю войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.Соцмедиапроект RT "Бесконечное письмо", созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, вышел в финал Promax Global Excellence Awards в категориях "Лучшая интеграция таланта в соцсетях", "Лучший серийный контент в соцсетях" и "Лучшее использование соцсетей для продвижения программы". "Бесконечное письмо" сочетает в себе строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе. Сайт "Бесконечное письмо: веб-версия" стал финалистом в категории "Лучшие технические инновации: Цифровые платформы".Видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" — финалист в категории "Лучшие технические инновации: Цифровые работы". В финал Promax Global Awards в различных категориях вышли четыре работы RT America.

https://ria.ru/20211007/nagrada-1753484520.html

https://ria.ru/20210728/nominatsiya-1743237719.html

https://ria.ru/20210322/premiya-1602302681.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, телеканал rt, россия