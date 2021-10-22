RT взял награды в 18 категориях Promax Global Excellence Awards 2021
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Проекты RT, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, дипфейк-ролики телеканала и другие работы номинированы в 18 категориях Promax Global Excellence Awards 2021.
Дипфейк-ролик RT к выборам президента США в 2020 году вышел в финал в категориях "Новости: Промо освещения выборов", "Самые забавные промо: Более 60 секунд" и "Новости/спецрепортаж: Лучшее промо программы".
Ролик "Без ума от RT" — номинант на Promax Global Awards в двух категориях. Авторы представили, что ведущие политики мира обсуждают со своими психологами накануне 15-летия RT. На "приёме у специалистов" оказались Дональд Трамп, Джо Байден, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Ролик выполнен с использованием технологии "дипфейк".
Промо освещения выборов в США в 2020 году стало финалистом в категории "Новости: Лучшее открывающее промо программы".
Ролик к 11-летию RT на испанском — в финале категории "Текущие события: Лучшее промо программы".
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Масштабный исторический проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, претендует на победу в номинациях "Лучшее использование соцсетей для продвижения программы" и "Лучший серийный контент в соцсетях". #СтраницыПобеды рассказывают историю войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.
Соцмедиапроект RT "Бесконечное письмо", созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, вышел в финал Promax Global Excellence Awards в категориях "Лучшая интеграция таланта в соцсетях", "Лучший серийный контент в соцсетях" и "Лучшее использование соцсетей для продвижения программы". "Бесконечное письмо" сочетает в себе строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе. Сайт "Бесконечное письмо: веб-версия" стал финалистом в категории "Лучшие технические инновации: Цифровые платформы".
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Видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" — финалист в категории "Лучшие технические инновации: Цифровые работы".
В финал Promax Global Awards в различных категориях вышли четыре работы RT America.