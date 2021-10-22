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https://ria.ru/20211022/nagrady-1755774315.html
RT взял награды в 18 категориях Promax Global Excellence Awards 2021
RT взял награды в 18 категориях Promax Global Excellence Awards 2021 - РИА Новости, 22.10.2021
RT взял награды в 18 категориях Promax Global Excellence Awards 2021
Проекты RT, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, дипфейк-ролики телеканала и другие работы номинированы в 18 категориях Promax Global... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:52
2021-10-22T12:52
сша
телеканал rt
россия
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Проекты RT, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, дипфейк-ролики телеканала и другие работы номинированы в 18 категориях Promax Global Excellence Awards 2021.Дипфейк-ролик RT к выборам президента США в 2020 году вышел в финал в категориях "Новости: Промо освещения выборов", "Самые забавные промо: Более 60 секунд" и "Новости/спецрепортаж: Лучшее промо программы".Ролик "Без ума от RT" — номинант на Promax Global Awards в двух категориях. Авторы представили, что ведущие политики мира обсуждают со своими психологами накануне 15-летия RT. На "приёме у специалистов" оказались Дональд Трамп, Джо Байден, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Ролик выполнен с использованием технологии "дипфейк".Промо освещения выборов в США в 2020 году стало финалистом в категории "Новости: Лучшее открывающее промо программы".Ролик к 11-летию RT на испанском — в финале категории "Текущие события: Лучшее промо программы".Масштабный исторический проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, претендует на победу в номинациях "Лучшее использование соцсетей для продвижения программы" и "Лучший серийный контент в соцсетях". #СтраницыПобеды рассказывают историю войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.Соцмедиапроект RT "Бесконечное письмо", созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, вышел в финал Promax Global Excellence Awards в категориях "Лучшая интеграция таланта в соцсетях", "Лучший серийный контент в соцсетях" и "Лучшее использование соцсетей для продвижения программы". "Бесконечное письмо" сочетает в себе строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе. Сайт "Бесконечное письмо: веб-версия" стал финалистом в категории "Лучшие технические инновации: Цифровые платформы".Видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" — финалист в категории "Лучшие технические инновации: Цифровые работы". В финал Promax Global Awards в различных категориях вышли четыре работы RT America.
https://ria.ru/20211007/nagrada-1753484520.html
https://ria.ru/20210728/nominatsiya-1743237719.html
https://ria.ru/20210322/premiya-1602302681.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
сша, телеканал rt, россия
12:52 22.10.2021
 

RT взял награды в 18 категориях Promax Global Excellence Awards 2021

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОператор на съемке конференции RT
Оператор на съемке конференции RT - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Проекты RT, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, дипфейк-ролики телеканала и другие работы номинированы в 18 категориях Promax Global Excellence Awards 2021.
Дипфейк-ролик RT к выборам президента США в 2020 году вышел в финал в категориях "Новости: Промо освещения выборов", "Самые забавные промо: Более 60 секунд" и "Новости/спецрепортаж: Лучшее промо программы".
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 12:40
Проекты RT к 75-летию Победы завоевали 11 наград премии Cresta Awards
Ролик "Без ума от RT" — номинант на Promax Global Awards в двух категориях. Авторы представили, что ведущие политики мира обсуждают со своими психологами накануне 15-летия RT. На "приёме у специалистов" оказались Дональд Трамп, Джо Байден, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Ролик выполнен с использованием технологии "дипфейк".
Промо освещения выборов в США в 2020 году стало финалистом в категории "Новости: Лучшее открывающее промо программы".
Ролик к 11-летию RT на испанском — в финале категории "Текущие события: Лучшее промо программы".
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 11:33
RT в десятый раз номинировали на Emmy Awards
Масштабный исторический проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, претендует на победу в номинациях "Лучшее использование соцсетей для продвижения программы" и "Лучший серийный контент в соцсетях". #СтраницыПобеды рассказывают историю войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.
Соцмедиапроект RT "Бесконечное письмо", созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, вышел в финал Promax Global Excellence Awards в категориях "Лучшая интеграция таланта в соцсетях", "Лучший серийный контент в соцсетях" и "Лучшее использование соцсетей для продвижения программы". "Бесконечное письмо" сочетает в себе строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе. Сайт "Бесконечное письмо: веб-версия" стал финалистом в категории "Лучшие технические инновации: Цифровые платформы".
Студия телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 14:09
RT вышел в финал в 14 номинациях премии Shorty Awards
Видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" — финалист в категории "Лучшие технические инновации: Цифровые работы".
В финал Promax Global Awards в различных категориях вышли четыре работы RT America.
 
СШАТелеканал RTРоссия
 
 
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