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Мюзикл "Шахматы" отмечает год на сцене Театра МДМ

Мюзикл "Шахматы" отмечает год на сцене Театра МДМ - РИА Новости, 22.10.2021

Мюзикл "Шахматы" отмечает год на сцене Театра МДМ

Мюзикл "Шахматы" театральной компании Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" отмечает год на сцене Театра МДМ. Премьера первой официальной российской постановки... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:42

2021-10-22T14:42

2021-10-22T14:42

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МОСКВА, 22 окт - Пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". Мюзикл "Шахматы" театральной компании Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" отмечает год на сцене Театра МДМ. Премьера первой официальной российской постановки легендарной музыкальной драмы состоялась 17 октября 2020 года. Постановка мюзикла “Шахматы” стала единственным в мире спектаклем, который шел весь год и продолжает идти ежедневно, несмотря на все сложности пандемии. На сегодняшний день сыграно почти 300 спектаклей!"Я невероятно рад, что великолепная московская постановка мюзикла "Шахматы" стала второй по количеству показов среди всех постановок в мире. Поздравляю актеров, сотрудников компании и продюсеров с первым днем рождения мюзикла", – сказал в своем поздравлении сэр Тим Райс, автор оригинального либретто мюзикла "Шахматы", один из 15 обладателей всех четырех главных мировых премий в искусстве – "Оскара", "Грэмми", "Эмми" и "Тони".За год проката "Шахматы" стали абсолютным театральным бестселлером, покорив сердца более 250 тысяч зрителей. В мюзикле есть все составляющие современного музыкального спектакля мирового уровня: захватывающий, полный драматических поворотов сюжет, зрелищный визуальный ряд, убедительные актерские работы. В музыке "Шахмат" соединились самые разные жанры – от поп-рока и рэпа до оперы и симфонической музыки, при этом мюзикл остается удивительно цельным произведением. Именно поэтому постановка интересна самой широкой аудитории - театралам, любителям мюзиклов, поклонникам ABBA и молодежи, которая получила уникальную возможность посмотреть ее бесплатно благодаря федеральной программе "Пушкинская карта".Над российской постановкой мюзикла "Шахматы" в Театре МДМ работала международная творческая команда во главе с режиссером Евгением Писаревым, художественным руководителем Театра им. Пушкина. Главные роли исполняют ведущие артисты музыкальных театров Москвы и Санкт-Петербурга: Анастасия Стоцкая, Александр Суханов, Александр Казьмин, Александр Маракулин, Юлия Ива и другие. В центре сюжета - соперничество советского и американского гроссмейстеров на фоне противостояния двух сверхдержав - СССР и США в начале 80-х годов прошлого века.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы