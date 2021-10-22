https://ria.ru/20211022/mvd-1755841105.html

В МВД назначили новых глав региональных управлений

В МВД назначили новых глав региональных управлений - РИА Новости, 22.10.2021

В МВД назначили новых глав региональных управлений

Главой МВД по Карачаево-Черкесии назначен полковник Олег Мальцев, УМВД по Костромской области возглавил полковник Александр Арапов, а калининградское УМВД -... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:18

2021-10-22T17:18

2021-10-22T18:07

костромская область

калининградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

карачаево-черкесская республика (кчр)

общество

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Главой МВД по Карачаево-Черкесии назначен полковник Олег Мальцев, УМВД по Костромской области возглавил полковник Александр Арапов, а калининградское УМВД - генерал Александр Сокрутенко, сообщается на сайте МВД Медиа."Заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Аркадий Гостев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу трех территориальных органов МВД России новых руководителей. Указом президента РФ министром внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике назначен полковник полиции Олег Мальцев, начальником УМВД России по Костромской области – полковник полиции Александр Арапов, начальником УМВД России по Калининградской области – генерал-майор полиции Александр Сокрутенко", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210824/uvolnenie-1747029250.html

костромская область

калининградская область

россия

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костромская область, калининградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), карачаево-черкесская республика (кчр), общество, россия