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В МВД назначили новых глав региональных управлений
В МВД назначили новых глав региональных управлений - РИА Новости, 22.10.2021
В МВД назначили новых глав региональных управлений
Главой МВД по Карачаево-Черкесии назначен полковник Олег Мальцев, УМВД по Костромской области возглавил полковник Александр Арапов, а калининградское УМВД -... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:18
2021-10-22T18:07
костромская область
калининградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
карачаево-черкесская республика (кчр)
общество
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Главой МВД по Карачаево-Черкесии назначен полковник Олег Мальцев, УМВД по Костромской области возглавил полковник Александр Арапов, а калининградское УМВД - генерал Александр Сокрутенко, сообщается на сайте МВД Медиа."Заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Аркадий Гостев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу трех территориальных органов МВД России новых руководителей. Указом президента РФ министром внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике назначен полковник полиции Олег Мальцев, начальником УМВД России по Костромской области – полковник полиции Александр Арапов, начальником УМВД России по Калининградской области – генерал-майор полиции Александр Сокрутенко", - говорится в сообщении.
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костромская область
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костромская область, калининградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), карачаево-черкесская республика (кчр), общество, россия
17:18 22.10.2021 (обновлено: 18:07 22.10.2021)
 
В МВД назначили новых глав региональных управлений

В МВД сменили глав управлений в Карачаево-Черкесии, Костромской и Калининградской областях

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Главой МВД по Карачаево-Черкесии назначен полковник Олег Мальцев, УМВД по Костромской области возглавил полковник Александр Арапов, а калининградское УМВД - генерал Александр Сокрутенко, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Аркадий Гостев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу трех территориальных органов МВД России новых руководителей. Указом президента РФ министром внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике назначен полковник полиции Олег Мальцев, начальником УМВД России по Костромской области – полковник полиции Александр Арапов, начальником УМВД России по Калининградской области – генерал-майор полиции Александр Сокрутенко", - говорится в сообщении.
Генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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Костромская областьКалининградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)ОбществоРоссия
 
 
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