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Вертолет эвакуировал в больницу двух детей после ДТП на юге Москвы
Вертолет эвакуировал в больницу двух детей после ДТП на юге Москвы - РИА Новости, 22.10.2021
Вертолет эвакуировал в больницу двух детей после ДТП на юге Москвы
Медицинский вертолет эвакуировал в больницу двух детей, пострадавших при столкновении двух автомашин на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:38
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происшествия
дтп
москва
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Медицинский вертолет эвакуировал в больницу двух детей, пострадавших при столкновении двух автомашин на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.По его словам, по пути в больницу за состоянием пострадавших детей следили врачи территориального центра Медицины катастроф Москвы.
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происшествия, дтп, москва
17:38 22.10.2021
 
Вертолет эвакуировал в больницу двух детей после ДТП на юге Москвы

Вертолет эвакуировал в больницу двух детей, пострадавших при ДТП на юге Москвы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовый вертолет Национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ
Новый вертолет Национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Медицинский вертолет эвакуировал в больницу двух детей, пострадавших при столкновении двух автомашин на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
"На улице Домодедовская, по предварительным данным, столкнулись два автомобиля. С места ДТП вертолетом эвакуировали двух пострадавших детей, в том числе грудного малыша в сопровождении мамы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по пути в больницу за состоянием пострадавших детей следили врачи территориального центра Медицины катастроф Москвы.
 
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