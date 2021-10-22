https://ria.ru/20211022/moskva-1755847479.html

Вертолет эвакуировал в больницу двух детей после ДТП на юге Москвы

Вертолет эвакуировал в больницу двух детей после ДТП на юге Москвы - РИА Новости, 22.10.2021

Вертолет эвакуировал в больницу двух детей после ДТП на юге Москвы

Медицинский вертолет эвакуировал в больницу двух детей, пострадавших при столкновении двух автомашин на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:38

2021-10-22T17:38

2021-10-22T17:38

происшествия

дтп

москва

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Медицинский вертолет эвакуировал в больницу двух детей, пострадавших при столкновении двух автомашин на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.По его словам, по пути в больницу за состоянием пострадавших детей следили врачи территориального центра Медицины катастроф Москвы.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, москва