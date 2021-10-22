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Вертолет эвакуировал в больницу двух детей после ДТП на юге Москвы
Вертолет эвакуировал в больницу двух детей после ДТП на юге Москвы - РИА Новости, 22.10.2021
Вертолет эвакуировал в больницу двух детей после ДТП на юге Москвы
Медицинский вертолет эвакуировал в больницу двух детей, пострадавших при столкновении двух автомашин на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:38
2021-10-22T17:38
2021-10-22T17:38
происшествия
дтп
москва
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Медицинский вертолет эвакуировал в больницу двух детей, пострадавших при столкновении двух автомашин на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.По его словам, по пути в больницу за состоянием пострадавших детей следили врачи территориального центра Медицины катастроф Москвы.
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происшествия, дтп, москва
Вертолет эвакуировал в больницу двух детей после ДТП на юге Москвы
Вертолет эвакуировал в больницу двух детей, пострадавших при ДТП на юге Москвы