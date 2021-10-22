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Движение перекрыто на ЦКАД в Москве из-за упавшего информационного щита
Движение перекрыто на ЦКАД в Москве из-за упавшего информационного щита - РИА Новости, 22.10.2021
Движение перекрыто на ЦКАД в Москве из-за упавшего информационного щита
Движение перекрыто на ЦКАД в Москве из-за упавшего на проезжую часть информационного щита, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:58
2021-10-22T14:58
2021-10-22T14:58
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Движение перекрыто на ЦКАД в Москве из-за упавшего на проезжую часть информационного щита, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."️На 238-м километре внутренней стороны ЦКАД, по направлению движения в сторону Киевского шоссе, на проезжую часть упал информационный щит. Движение полностью перекрыто", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте дежурит ДПС для взаимодействия экстренными службами."В настоящее проводятся работы по устранению последствий произошедшего", - добавляется в сообщении.Ранее московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 20 метров в секунду до вечера пятницы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), городское хозяйство москвы
Движение перекрыто на ЦКАД в Москве из-за упавшего информационного щита
ГИБДД Москвы: на ЦКАД перекрыто движение из-за упавшего информационного щита