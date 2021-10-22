https://ria.ru/20211022/moskva-1755789606.html
На Москву обрушился дождь с градом
На Москву обрушился дождь с градом - РИА Новости, 22.10.2021
На Москву обрушился дождь с градом
Дождь, местами с градом и штормовым ветром обрушился на Москву, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:53
2021-10-22T13:53
2021-10-22T14:38
общество
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Дождь, местами с градом и штормовым ветром обрушился на Москву, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Просим по возможности воздержаться от пребывания на улице во время непогоды", — говорится в публикации.Также жителей города просят быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а, управляя автотранспортом, соблюдать скоростной режим и дистанцию.Ранее МЧС предупреждало москвичей о сильном ветре, городские службы перевели в режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20211006/zima-1753308106.html
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общество, москва
13:53 22.10.2021 (обновлено: 14:38 22.10.2021)
На Москву обрушился дождь с градом
На Москву обрушился дождь с градом и штормовым ветром