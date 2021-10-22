https://ria.ru/20211022/moskva-1755789606.html

На Москву обрушился дождь с градом

На Москву обрушился дождь с градом - РИА Новости, 22.10.2021

На Москву обрушился дождь с градом

Дождь, местами с градом и штормовым ветром обрушился на Москву, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:53

2021-10-22T13:53

2021-10-22T14:38

общество

москва

москва сегодня: мегаполис для жизни

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751946209_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_11b7995f43a2e97f1dbe58f744e559c1.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Дождь, местами с градом и штормовым ветром обрушился на Москву, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Просим по возможности воздержаться от пребывания на улице во время непогоды", — говорится в публикации.Также жителей города просят быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а, управляя автотранспортом, соблюдать скоростной режим и дистанцию.Ранее МЧС предупреждало москвичей о сильном ветре, городские службы перевели в режим повышенной готовности.

https://ria.ru/20211006/zima-1753308106.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва