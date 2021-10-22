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Туризм
https://ria.ru/20211022/mordoviya-1755848416.html
Чернышенко: нацпроект по туризму позволит реализовать потенциал Мордовии
Чернышенко: нацпроект по туризму позволит реализовать потенциал Мордовии - РИА Новости, 22.10.2021
Чернышенко: нацпроект по туризму позволит реализовать потенциал Мордовии
Инструменты нацпроекта по туризму помогут реализовать туристический потенциал Мордовии, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:41
2021-10-22T20:19
туризм
саранск
республика мордовия
артем здунов
туризм
дмитрий чернышенко
россия
новости - туризм
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Инструменты нацпроекта по туризму помогут реализовать туристический потенциал Мордовии, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Заместитель председателя правительства России в рамках рабочего визита в Мордовию обсудил прорывные проекты социально-экономического развития региона с главой республики Артемом Здуновым и ознакомился с презентацией туристического потенциала региона.В рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в присутствии вице-премьера РФ в Саранске было подписано соглашение о развитии туристической инфраструктуры между правительством Мордовии и корпорацией "Туризм.РФ". Подписи под документом поставили генеральный директор корпорации Сергей Суханов и глава республики."Мы позитивно оцениваем то, что Мордовия одной из первых республик подписала соглашение с корпорацией "Туризм.РФ". Это позволяет получить доступ к различным инструментам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", которые помогут местному бизнесу активно участвовать в создании такой нужной для туристов инфраструктуры", - заявил вице-премьер РФ.Глава Мордовии рассказал, что в регионе началась реализация проекта по созданию кластера "Саранск - Темников – Санаксарь", это будет маршрут, посвященный легендарному адмиралу Ушакову, причисленному к лику святых. "Это ключевая точка роста в развитии туризма в республике на среднесрочную перспективу. В рамках этого проекта планируется реконструкция Санаксарского монастыря, где покоятся мощи адмирала, создание современного культурно-просветительского комплекса его имени, а также реконструкция и благоустройство исторической застройки города Темников", - сказал Здунов.Чернышенко со своей стороны отметил, что в рамках развития кластера планируется создать или реконструировать около 35 объектов туристической и сопутствующей инфраструктуры. "Мы рассчитываем, что благодаря этому проекту туристический поток на территорию кластера увеличится с 50 до 250 тысяч человек в год", - подчеркнул он.Генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" сообщил, что в ходе мастер-планирования туристических территорий будет дана оценка качеству и количеству номерного фонда, чтобы построить комфортные современные туристические объекты именно там, где они востребованы. "В том, что спрос будет, мы не сомневаемся: уникальные объекты религиозного туризма, финно-угорская этника и развивающийся в Мордовии промышленный туризм точно найдут своего туриста", - заявил Суханов.
https://ria.ru/20210906/turisty-1748806842.html
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саранск, республика мордовия, артем здунов, туризм, дмитрий чернышенко, россия, новости - туризм
17:41 22.10.2021 (обновлено: 20:19 22.10.2021)
 
Чернышенко: нацпроект по туризму позволит реализовать потенциал Мордовии

Чернышенко: реализации туристического потенциала Мордовии поможет профильный нацпроект

© РИА Новости / Алексей КуденкоСтадион "Мордовия Арена" в Саранске
Стадион Мордовия Арена в Саранске - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Инструменты нацпроекта по туризму помогут реализовать туристический потенциал Мордовии, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Заместитель председателя правительства России в рамках рабочего визита в Мордовию обсудил прорывные проекты социально-экономического развития региона с главой республики Артемом Здуновым и ознакомился с презентацией туристического потенциала региона.

"В Мордовии есть уникальные места, которые предполагается включить в туристическо-паломнический кластер "Арзамас - Дивеево - Саров", поскольку Саранск - Темников - Санаксарь - это неотъемлемая часть целой цепочки святых мест. Помимо этого, здесь есть уникальные культурные объекты, которые являются местом притяжения для наших туристов. Очевидно, что туристический потенциал здесь огромный", - цитирует пресс-служба вице-премьера РФ слова Чернышенко.

В рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в присутствии вице-премьера РФ в Саранске было подписано соглашение о развитии туристической инфраструктуры между правительством Мордовии и корпорацией "Туризм.РФ". Подписи под документом поставили генеральный директор корпорации Сергей Суханов и глава республики.
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"Мы позитивно оцениваем то, что Мордовия одной из первых республик подписала соглашение с корпорацией "Туризм.РФ". Это позволяет получить доступ к различным инструментам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", которые помогут местному бизнесу активно участвовать в создании такой нужной для туристов инфраструктуры", - заявил вице-премьер РФ.
Глава Мордовии рассказал, что в регионе началась реализация проекта по созданию кластера "Саранск - Темников – Санаксарь", это будет маршрут, посвященный легендарному адмиралу Ушакову, причисленному к лику святых. "Это ключевая точка роста в развитии туризма в республике на среднесрочную перспективу. В рамках этого проекта планируется реконструкция Санаксарского монастыря, где покоятся мощи адмирала, создание современного культурно-просветительского комплекса его имени, а также реконструкция и благоустройство исторической застройки города Темников", - сказал Здунов.
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Чернышенко со своей стороны отметил, что в рамках развития кластера планируется создать или реконструировать около 35 объектов туристической и сопутствующей инфраструктуры. "Мы рассчитываем, что благодаря этому проекту туристический поток на территорию кластера увеличится с 50 до 250 тысяч человек в год", - подчеркнул он.
Генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" сообщил, что в ходе мастер-планирования туристических территорий будет дана оценка качеству и количеству номерного фонда, чтобы построить комфортные современные туристические объекты именно там, где они востребованы. "В том, что спрос будет, мы не сомневаемся: уникальные объекты религиозного туризма, финно-угорская этника и развивающийся в Мордовии промышленный туризм точно найдут своего туриста", - заявил Суханов.
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ТуризмСаранскРеспублика МордовияАртем ЗдуновТуризмДмитрий ЧернышенкоРоссияНовости - Туризм
 
 
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