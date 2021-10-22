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В Раде анонсировали назначение нового министра обороны
В Раде анонсировали назначение нового министра обороны - РИА Новости, 22.10.2021
В Раде анонсировали назначение нового министра обороны
Глава пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский уже определился с кандидатурой на РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T18:42
2021-10-22T18:42
в мире
украина
владимир зеленский
министерство обороны украины
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Глава пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский уже определился с кандидатурой на пост министра обороны в случае отставки Андрея Тарана.Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники передавало, что депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр соцполитики Марина Лазебная. Еще два члена кабмина, чьи фамилии на слуху в контексте будущих перестановок, - это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко."Есть. И уже есть окончательное решение президента", - сказал Арахамия в ответ на вопрос, есть ли уже претенденты на должность министра обороны, его цитирует агентство УНИАН. По его словам, вопрос отставки Тарана в парламенте могут рассмотреть в течении двух-трех недель.Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.
https://ria.ru/20211002/uvolneniya-1752808569.html
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в мире, украина, владимир зеленский, министерство обороны украины, верховная рада украины, вооруженные силы украины
18:42 22.10.2021
 
В Раде анонсировали назначение нового министра обороны

Арахамия: Зеленский уже решил, кто сменит Тарана на посту министра обороны Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Глава пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский уже определился с кандидатурой на пост министра обороны в случае отставки Андрея Тарана.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники передавало, что депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр соцполитики Марина Лазебная. Еще два члена кабмина, чьи фамилии на слуху в контексте будущих перестановок, - это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
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"Есть. И уже есть окончательное решение президента", - сказал Арахамия в ответ на вопрос, есть ли уже претенденты на должность министра обороны, его цитирует агентство УНИАН. По его словам, вопрос отставки Тарана в парламенте могут рассмотреть в течении двух-трех недель.
Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийМинистерство обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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