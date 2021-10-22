06:52 22.10.2021 (обновлено: 10:24 22.10.2021)
Цементное месторождение войдет в строительный кластер Хабаровского края
Ниланское месторождение цемента войдет в строительный кластер Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 22 окт - РИА Новости. Разработанное Ниланское месторождение цемента войдет в будущий строительный кластер Хабаровского края, заявил глава региона Михаил Дегтярев.
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2022 года создать в Хабаровском крае промышленный кластер для реализации строительных проектов и обеспечить спрос для них. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. На прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин указал на дефицит стройматериалов на Дальнем Востоке и призвал "кратно увеличить их производство".
"Оказывается, есть цемент в Хабаровском крае. Для меня это было откровением, потому что я с первых дней спрашивал - есть цемент или нет в крае. Мне очень упорно и долго говорили, что его нет. А он у нас есть... Месторождение Ниланское. В районе Комсомольска-на-Амуре, предварительно, Амурска запланируем строительство цементного завода. Без него (цемента) какие-либо крупные постройки невозможны", - сообщил Дегтярев журналистам.
В середине октября глава региона анонсировал, что завод "Амурсталь" (Комсомольск-на-Амуре) войдет в кластер по производству строительных материалов. Это единственное металлургическое предприятие на Дальнем Востоке, которое производит сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой прокат. Ранее Дегтярев заявлял, что он подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая сформирует кластер. Так, власти намерены решить проблему дефицита стройматериалов. Приоритетными проектами для края названы - возведение жилья, освоение Малмыжского месторождения, строительство БАМ и кампуса ТОГУ.
"Строительный кластер — новая тема, но для нас она имеет ключевое значение. Это прямое поручение президента России Владимира Путина. Здесь мы работаем с крупными компаниями, строителями, экономистами, чтобы спрогнозировать спрос и потребности по каждому виду стройматериалов. К июлю следующего года мы предъявим пул инвесторов, площадки, где будут строиться новые предприятия, месторождения, которые будут разрабатываться для производства строительных материалов, их номенклатуру и объемы, количество созданных рабочих мест", - заключил Дегтярев.
Глава региона ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, приуроченной к 83-летию Хабаровского края.