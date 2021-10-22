https://ria.ru/20211022/mestorozhdenie-1755724617.html

Цементное месторождение войдет в строительный кластер Хабаровского края

Цементное месторождение войдет в строительный кластер Хабаровского края - РИА Новости, 22.10.2021

Цементное месторождение войдет в строительный кластер Хабаровского края

Разработанное Ниланское месторождение цемента войдет в будущий строительный кластер Хабаровского края, заявил глава региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T06:52

2021-10-22T06:52

2021-10-22T10:24

экономика

комсомольск-на-амуре

михаил мишустин

михаил дегтярев

дальний восток

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 22 окт - РИА Новости. Разработанное Ниланское месторождение цемента войдет в будущий строительный кластер Хабаровского края, заявил глава региона Михаил Дегтярев.Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2022 года создать в Хабаровском крае промышленный кластер для реализации строительных проектов и обеспечить спрос для них. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. На прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин указал на дефицит стройматериалов на Дальнем Востоке и призвал "кратно увеличить их производство".В середине октября глава региона анонсировал, что завод "Амурсталь" (Комсомольск-на-Амуре) войдет в кластер по производству строительных материалов. Это единственное металлургическое предприятие на Дальнем Востоке, которое производит сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой прокат. Ранее Дегтярев заявлял, что он подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая сформирует кластер. Так, власти намерены решить проблему дефицита стройматериалов. Приоритетными проектами для края названы - возведение жилья, освоение Малмыжского месторождения, строительство БАМ и кампуса ТОГУ."Строительный кластер — новая тема, но для нас она имеет ключевое значение. Это прямое поручение президента России Владимира Путина. Здесь мы работаем с крупными компаниями, строителями, экономистами, чтобы спрогнозировать спрос и потребности по каждому виду стройматериалов. К июлю следующего года мы предъявим пул инвесторов, площадки, где будут строиться новые предприятия, месторождения, которые будут разрабатываться для производства строительных материалов, их номенклатуру и объемы, количество созданных рабочих мест", - заключил Дегтярев.Глава региона ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, приуроченной к 83-летию Хабаровского края.

https://realty.ria.ru/20211015/amurstal-1754676675.html

https://ria.ru/20211011/proekty-1753939836.html

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экономика, комсомольск-на-амуре, михаил мишустин, михаил дегтярев, дальний восток