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Хабаровский край
Хабаровский край
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Цементное месторождение войдет в строительный кластер Хабаровского края
Цементное месторождение войдет в строительный кластер Хабаровского края - РИА Новости, 22.10.2021
Цементное месторождение войдет в строительный кластер Хабаровского края
Разработанное Ниланское месторождение цемента войдет в будущий строительный кластер Хабаровского края, заявил глава региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T06:52
2021-10-22T10:24
экономика
комсомольск-на-амуре
михаил мишустин
михаил дегтярев
дальний восток
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 22 окт - РИА Новости. Разработанное Ниланское месторождение цемента войдет в будущий строительный кластер Хабаровского края, заявил глава региона Михаил Дегтярев.Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2022 года создать в Хабаровском крае промышленный кластер для реализации строительных проектов и обеспечить спрос для них. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. На прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин указал на дефицит стройматериалов на Дальнем Востоке и призвал "кратно увеличить их производство".В середине октября глава региона анонсировал, что завод "Амурсталь" (Комсомольск-на-Амуре) войдет в кластер по производству строительных материалов. Это единственное металлургическое предприятие на Дальнем Востоке, которое производит сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой прокат. Ранее Дегтярев заявлял, что он подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая сформирует кластер. Так, власти намерены решить проблему дефицита стройматериалов. Приоритетными проектами для края названы - возведение жилья, освоение Малмыжского месторождения, строительство БАМ и кампуса ТОГУ."Строительный кластер — новая тема, но для нас она имеет ключевое значение. Это прямое поручение президента России Владимира Путина. Здесь мы работаем с крупными компаниями, строителями, экономистами, чтобы спрогнозировать спрос и потребности по каждому виду стройматериалов. К июлю следующего года мы предъявим пул инвесторов, площадки, где будут строиться новые предприятия, месторождения, которые будут разрабатываться для производства строительных материалов, их номенклатуру и объемы, количество созданных рабочих мест", - заключил Дегтярев.Глава региона ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, приуроченной к 83-летию Хабаровского края.
https://realty.ria.ru/20211015/amurstal-1754676675.html
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экономика, комсомольск-на-амуре, михаил мишустин, михаил дегтярев, дальний восток
06:52 22.10.2021 (обновлено: 10:24 22.10.2021)
 
Цементное месторождение войдет в строительный кластер Хабаровского края

Ниланское месторождение цемента войдет в строительный кластер Хабаровского края

© РИА Новости / Валерий Титиевский / Перейти в фотобанкПроизводство цемента
Производство цемента - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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ХАБАРОВСК, 22 окт - РИА Новости. Разработанное Ниланское месторождение цемента войдет в будущий строительный кластер Хабаровского края, заявил глава региона Михаил Дегтярев.
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2022 года создать в Хабаровском крае промышленный кластер для реализации строительных проектов и обеспечить спрос для них. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. На прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин указал на дефицит стройматериалов на Дальнем Востоке и призвал "кратно увеличить их производство".
"Оказывается, есть цемент в Хабаровском крае. Для меня это было откровением, потому что я с первых дней спрашивал - есть цемент или нет в крае. Мне очень упорно и долго говорили, что его нет. А он у нас есть... Месторождение Ниланское. В районе Комсомольска-на-Амуре, предварительно, Амурска запланируем строительство цементного завода. Без него (цемента) какие-либо крупные постройки невозможны", - сообщил Дегтярев журналистам.
В середине октября глава региона анонсировал, что завод "Амурсталь" (Комсомольск-на-Амуре) войдет в кластер по производству строительных материалов. Это единственное металлургическое предприятие на Дальнем Востоке, которое производит сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой прокат. Ранее Дегтярев заявлял, что он подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая сформирует кластер. Так, власти намерены решить проблему дефицита стройматериалов. Приоритетными проектами для края названы - возведение жилья, освоение Малмыжского месторождения, строительство БАМ и кампуса ТОГУ.
Вывеска металлургического завода Амурсталь - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 09:18
Дегтярев: "Амурсталь" войдет в кластер по производству стройматериалов
"Строительный кластер — новая тема, но для нас она имеет ключевое значение. Это прямое поручение президента России Владимира Путина. Здесь мы работаем с крупными компаниями, строителями, экономистами, чтобы спрогнозировать спрос и потребности по каждому виду стройматериалов. К июлю следующего года мы предъявим пул инвесторов, площадки, где будут строиться новые предприятия, месторождения, которые будут разрабатываться для производства строительных материалов, их номенклатуру и объемы, количество созданных рабочих мест", - заключил Дегтярев.
Глава региона ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, приуроченной к 83-летию Хабаровского края.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 05:01Хабаровский край
Дегтярев обсудил инвестиции с председателем Дальневосточного банка
 
Хабаровский крайЭкономикаКомсомольск-на-АмуреМихаил МишустинМихаил ДегтяревДальний Восток
 
 
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