01:27 22.10.2021 (обновлено: 02:09 22.10.2021)
Европейский совет призвал обдумать повышение устойчивости энергосистемы
Европейский совет призвал обдумать меры по повышению устойчивости энергосистемы
© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
© AP Photo / Matthias Rietschel
БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости, Мария Князева. Лидеры стран Евросоюза просят Еврокомиссию обдумать среднесрочные и долгосрочные меры для повышения устойчивости энергосистемы союза, говорится в заключениях саммита глав государств ЕС по теме энергетики.
"Европейский совет приглашает Еврокомиссию и Совет (государств ЕС - ред.) оперативно обдумать среднесрочные и долгосрочные меры, которые бы внесли вклад в энергию по ценам, посильным для домохозяйств и компаний, повысили устойчивость энергетической системы ЕС и внутреннего рынка энергии, обеспечили бы безопасность энергоснабжения и поддержали переход к климатической нейтральности", - говорится в документе, размещённом в Twitter пресс-секретаря главы Евросовета Баренда Лейтса.
Лидеры стран ЕС также попросили Еврокомиссию изучить работу местных рынков газа, электроэнергетики и торговли выбросами.
Кроме того, ЕК должна оценить, требует ли "определенное торговое поведение" в сфере энергетики в ЕС "дальнейших регулирующих действий", говорится в документе. В нем не уточняется, о чем конкретно идёт речь.
Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на газ, который подстегнул и рост стоимости электроэнергии, что давит на потребителей и экономику союза. Из-за скачка цен многим семьям в Евросоюзе стало сложно сводить концы с концами, кроме того, существуют компании, которые рискуют закрыться из-за этого, заявила на текущей неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она также отметила, что Евросоюз должен положить конец спекуляциям на рынках энергии, в связи с чем Еврокомиссия намерена усилить надзор за местными рынками газа и угля.
Еврокомиссия отмечала, что цены на газ цикличны, устанавливаются глобальным рынком, и одна из причин нынешнего скачка - восстановление мировой экономики. Однако есть и локальные причины роста стоимости "голубого топлива" в ЕС, среди которых и невысокие уровни запасов газа в хранилищах.
ЕК также сообщала, что "Газпром", основной поставщик газа в Евросоюз, хоть и выполняет долгосрочные контракты с покупателями, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал в предыдущие годы.