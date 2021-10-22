https://ria.ru/20211022/mery-1755716364.html

Европейский совет призвал обдумать повышение устойчивости энергосистемы

Европейский совет призвал обдумать повышение устойчивости энергосистемы - РИА Новости, 22.10.2021

Европейский совет призвал обдумать повышение устойчивости энергосистемы

Лидеры стран Евросоюза просят Еврокомиссию обдумать среднесрочные и долгосрочные меры для повышения устойчивости энергосистемы союза, говорится в заключениях... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T01:27

2021-10-22T01:27

2021-10-22T02:09

экономика

в мире

природный газ

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753979943_0:417:2899:2048_1920x0_80_0_0_35b80ef798d5cf178b215569741bea24.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости, Мария Князева. Лидеры стран Евросоюза просят Еврокомиссию обдумать среднесрочные и долгосрочные меры для повышения устойчивости энергосистемы союза, говорится в заключениях саммита глав государств ЕС по теме энергетики.Лидеры стран ЕС также попросили Еврокомиссию изучить работу местных рынков газа, электроэнергетики и торговли выбросами.Кроме того, ЕК должна оценить, требует ли "определенное торговое поведение" в сфере энергетики в ЕС "дальнейших регулирующих действий", говорится в документе. В нем не уточняется, о чем конкретно идёт речь.Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на газ, который подстегнул и рост стоимости электроэнергии, что давит на потребителей и экономику союза. Из-за скачка цен многим семьям в Евросоюзе стало сложно сводить концы с концами, кроме того, существуют компании, которые рискуют закрыться из-за этого, заявила на текущей неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Она также отметила, что Евросоюз должен положить конец спекуляциям на рынках энергии, в связи с чем Еврокомиссия намерена усилить надзор за местными рынками газа и угля.Еврокомиссия отмечала, что цены на газ цикличны, устанавливаются глобальным рынком, и одна из причин нынешнего скачка - восстановление мировой экономики. Однако есть и локальные причины роста стоимости "голубого топлива" в ЕС, среди которых и невысокие уровни запасов газа в хранилищах.ЕК также сообщала, что "Газпром", основной поставщик газа в Евросоюз, хоть и выполняет долгосрочные контракты с покупателями, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал в предыдущие годы.

https://ria.ru/20211022/obsuzhdenie-1755716773.html

https://ria.ru/20211022/gaz-1755715313.html

https://ria.ru/20211022/pomosch-1755715737.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, природный газ, евросоюз, еврокомиссия