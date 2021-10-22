https://ria.ru/20211022/merkel-1755853903.html

Меркель назвала конфликт ЕС с Варшавой политическим

Меркель назвала конфликт ЕС с Варшавой политическим - РИА Новости, 22.10.2021

Меркель назвала конфликт ЕС с Варшавой политическим

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала спор между Брюсселем и Польшей политическим вопросом, а не юридическим. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T18:05

2021-10-22T18:05

2021-10-22T18:05

в мире

варшава

германия

польша

ангела меркель

евросоюз

матеуш моравецкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746599636_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_ee01f48dda22c2d5938547025d89fcd8.jpg

БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала спор между Брюсселем и Польшей политическим вопросом, а не юридическим."Я лично, как и французский президент, провели двусторонние переговоры с (премьером) Матеушом Моравецким, и мы высказали нашу большую обеспокоенность, отметив, что мы должны выйти из-за этой бесконечной спирали, потому верховенство права, а в данном случае независимость юстиции является центральной опорой европейских ценностей. Здесь речь идет не о юридической проблеме, а политической задаче", - заявила Меркель по итогам саммита лидеров ЕС.По ее словам, решение этой проблемы нужно искать в рамках политического диалога, соблюдая уважение друг к другу. Меркель добавила, что Еврокомиссия как "хранительница" договоров ЕС является ключевым игроком в этом споре и канцлер заверила ЕК в своей поддержке.В четверг премьер Польши Матеуш Моравецкий, прибыв в Брюссель на саммит глав стран Евросоюза, заявил, что не поддастся шантажу ЕС по вопросам верховенства права. Ранее кризис верховенства права в Польше поставил под угрозу выделение Варшаве финансирования ЕС. Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры.

https://ria.ru/20211012/polyaki-1754138077.html

варшава

германия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, варшава, германия, польша, ангела меркель, евросоюз, матеуш моравецкий