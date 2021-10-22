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Меркель назвала конфликт ЕС с Варшавой политическим
Меркель назвала конфликт ЕС с Варшавой политическим - РИА Новости, 22.10.2021
Меркель назвала конфликт ЕС с Варшавой политическим
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала спор между Брюсселем и Польшей политическим вопросом, а не юридическим. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T18:05
2021-10-22T18:05
в мире
варшава
германия
польша
ангела меркель
евросоюз
матеуш моравецкий
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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала спор между Брюсселем и Польшей политическим вопросом, а не юридическим."Я лично, как и французский президент, провели двусторонние переговоры с (премьером) Матеушом Моравецким, и мы высказали нашу большую обеспокоенность, отметив, что мы должны выйти из-за этой бесконечной спирали, потому верховенство права, а в данном случае независимость юстиции является центральной опорой европейских ценностей. Здесь речь идет не о юридической проблеме, а политической задаче", - заявила Меркель по итогам саммита лидеров ЕС.По ее словам, решение этой проблемы нужно искать в рамках политического диалога, соблюдая уважение друг к другу. Меркель добавила, что Еврокомиссия как "хранительница" договоров ЕС является ключевым игроком в этом споре и канцлер заверила ЕК в своей поддержке.В четверг премьер Польши Матеуш Моравецкий, прибыв в Брюссель на саммит глав стран Евросоюза, заявил, что не поддастся шантажу ЕС по вопросам верховенства права. Ранее кризис верховенства права в Польше поставил под угрозу выделение Варшаве финансирования ЕС. Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры.
https://ria.ru/20211012/polyaki-1754138077.html
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в мире, варшава, германия, польша, ангела меркель, евросоюз, матеуш моравецкий
18:05 22.10.2021
 
Меркель назвала конфликт ЕС с Варшавой политическим

Меркель назвала конфликт ЕС с Варшавой политическим, а не правовым

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала спор между Брюсселем и Польшей политическим вопросом, а не юридическим.
"Я лично, как и французский президент, провели двусторонние переговоры с (премьером) Матеушом Моравецким, и мы высказали нашу большую обеспокоенность, отметив, что мы должны выйти из-за этой бесконечной спирали, потому верховенство права, а в данном случае независимость юстиции является центральной опорой европейских ценностей. Здесь речь идет не о юридической проблеме, а политической задаче", - заявила Меркель по итогам саммита лидеров ЕС.
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По ее словам, решение этой проблемы нужно искать в рамках политического диалога, соблюдая уважение друг к другу. Меркель добавила, что Еврокомиссия как "хранительница" договоров ЕС является ключевым игроком в этом споре и канцлер заверила ЕК в своей поддержке.
В четверг премьер Польши Матеуш Моравецкий, прибыв в Брюссель на саммит глав стран Евросоюза, заявил, что не поддастся шантажу ЕС по вопросам верховенства права. Ранее кризис верховенства права в Польше поставил под угрозу выделение Варшаве финансирования ЕС. Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры.
 
В миреВаршаваГерманияПольшаАнгела МеркельЕвросоюзМатеуш Моравецкий
 
 
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