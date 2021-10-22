https://ria.ru/20211022/medpomosch-1755807340.html

Собянин пообещал сохранить плановую медпомощь в периоды пиков по COVID-19

Собянин пообещал сохранить плановую медпомощь в периоды пиков по COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021

Собянин пообещал сохранить плановую медпомощь в периоды пиков по COVID-19

В периоды пиков заболеваемости коронавирусом трудно оказывать плановую помощь, но мы видим возможность сохранить ее, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:02

2021-10-22T15:02

2021-10-22T15:19

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В периоды пиков заболеваемости коронавирусом трудно оказывать плановую помощь, но мы видим возможность сохранить ее, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1"."Действительно, в периоды пика заболеваемости очень трудно оказывать плановую помощь. В связи с тем, что вся система здравоохранения напряжена, она работает в повышенном режиме: и скорая помощь, и поликлиники, и больницы - часть из них переведены на работу с ковидом. Тем не менее мы все-таки видим возможность сохранить это важное направление не только экстренной, но и плановой помощи. Что и будет сделано", - сказал Собянин.По его словам, это касается и онкологической помощи - несмотря на пики заболеваемости она будет сохранена в полном объеме.

https://ria.ru/20211020/medpomosch-1755381305.html

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общество, коронавирус в россии, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19