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Липецкая область
https://ria.ru/20211022/mediki-1757216213.html
Липецкие власти мобилизуют дополнительные силы медиков
Липецкие власти мобилизуют дополнительные силы медиков - РИА Новости, 01.11.2021
Липецкие власти мобилизуют дополнительные силы медиков
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о дополнительных выплатах ушедших на пенсию или в декрет врачам, которые в связи со сложной... РИА Новости, 01.11.2021
2021-10-22T14:30
2021-11-01T14:52
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о дополнительных выплатах ушедших на пенсию или в декрет врачам, которые в связи со сложной эпидемиологической обстановкой готовы вновь выйти на работу, размер доплаты составит 30 тысяч ежемесячно, сообщает пресс-служба областной администрации.Власти рассчитывают, что эта мера позволит привлечь к оказанию медпомощи населению дополнительных специалистов и более эффективно бороться с пандемией коронавируса."Мы рассматриваем различные варианты решения проблемы оперативного обслуживания пациентов. Еще ранее для снижения нагрузки на неотложку мы привлекли почти 300 студентов и пять ординаторов, а также приостановили диспансеризацию взрослого населения, что позволило освободить еще восемь врачей и 175 медсестер", - сказал Артамонов.Выплата будет осуществляться в дополнение к заработной плате до 31 декабря 2021 года. Из регионального бюджета на оплату расходов направлено 14,6 миллиона рублей.
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игорь артамонов
14:30 22.10.2021 (обновлено: 14:52 01.11.2021)
 

Липецкие власти мобилизуют дополнительные силы медиков

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛИПЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о дополнительных выплатах ушедших на пенсию или в декрет врачам, которые в связи со сложной эпидемиологической обстановкой готовы вновь выйти на работу, размер доплаты составит 30 тысяч ежемесячно, сообщает пресс-служба областной администрации.
Власти рассчитывают, что эта мера позволит привлечь к оказанию медпомощи населению дополнительных специалистов и более эффективно бороться с пандемией коронавируса.
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"Мы рассматриваем различные варианты решения проблемы оперативного обслуживания пациентов. Еще ранее для снижения нагрузки на неотложку мы привлекли почти 300 студентов и пять ординаторов, а также приостановили диспансеризацию взрослого населения, что позволило освободить еще восемь врачей и 175 медсестер", - сказал Артамонов.
Выплата будет осуществляться в дополнение к заработной плате до 31 декабря 2021 года. Из регионального бюджета на оплату расходов направлено 14,6 миллиона рублей.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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