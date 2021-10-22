https://ria.ru/20211022/mediki-1757216213.html

Липецкие власти мобилизуют дополнительные силы медиков

Липецкие власти мобилизуют дополнительные силы медиков - РИА Новости, 01.11.2021

Липецкие власти мобилизуют дополнительные силы медиков

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о дополнительных выплатах ушедших на пенсию или в декрет врачам, которые в связи со сложной... РИА Новости, 01.11.2021

2021-10-22T14:30

2021-10-22T14:30

2021-11-01T14:52

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о дополнительных выплатах ушедших на пенсию или в декрет врачам, которые в связи со сложной эпидемиологической обстановкой готовы вновь выйти на работу, размер доплаты составит 30 тысяч ежемесячно, сообщает пресс-служба областной администрации.Власти рассчитывают, что эта мера позволит привлечь к оказанию медпомощи населению дополнительных специалистов и более эффективно бороться с пандемией коронавируса."Мы рассматриваем различные варианты решения проблемы оперативного обслуживания пациентов. Еще ранее для снижения нагрузки на неотложку мы привлекли почти 300 студентов и пять ординаторов, а также приостановили диспансеризацию взрослого населения, что позволило освободить еще восемь врачей и 175 медсестер", - сказал Артамонов.Выплата будет осуществляться в дополнение к заработной плате до 31 декабря 2021 года. Из регионального бюджета на оплату расходов направлено 14,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20211021/lipetsk-1755677275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов