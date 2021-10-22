https://ria.ru/20211022/mediki-1757216213.html
Липецкие власти мобилизуют дополнительные силы медиков
Липецкие власти мобилизуют дополнительные силы медиков - РИА Новости, 01.11.2021
Липецкие власти мобилизуют дополнительные силы медиков
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о дополнительных выплатах ушедших на пенсию или в декрет врачам, которые в связи со сложной... РИА Новости, 01.11.2021
2021-10-22T14:30
2021-10-22T14:30
2021-11-01T14:52
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754342565_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_660b8c724433895c8e2dd3a492628469.jpg
ЛИПЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о дополнительных выплатах ушедших на пенсию или в декрет врачам, которые в связи со сложной эпидемиологической обстановкой готовы вновь выйти на работу, размер доплаты составит 30 тысяч ежемесячно, сообщает пресс-служба областной администрации.Власти рассчитывают, что эта мера позволит привлечь к оказанию медпомощи населению дополнительных специалистов и более эффективно бороться с пандемией коронавируса."Мы рассматриваем различные варианты решения проблемы оперативного обслуживания пациентов. Еще ранее для снижения нагрузки на неотложку мы привлекли почти 300 студентов и пять ординаторов, а также приостановили диспансеризацию взрослого населения, что позволило освободить еще восемь врачей и 175 медсестер", - сказал Артамонов.Выплата будет осуществляться в дополнение к заработной плате до 31 декабря 2021 года. Из регионального бюджета на оплату расходов направлено 14,6 миллиона рублей.
https://ria.ru/20211021/lipetsk-1755677275.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754342565_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_8367fc00bc27631116d396059980ec5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 22 окт – РИА Новости
. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
подписал постановление о дополнительных выплатах ушедших на пенсию или в декрет врачам, которые в связи со сложной эпидемиологической обстановкой готовы вновь выйти на работу, размер доплаты составит 30 тысяч ежемесячно, сообщает пресс-служба областной администрации.
Власти рассчитывают, что эта мера позволит привлечь к оказанию медпомощи населению дополнительных специалистов и более эффективно бороться с пандемией коронавируса.
"Мы рассматриваем различные варианты решения проблемы оперативного обслуживания пациентов. Еще ранее для снижения нагрузки на неотложку мы привлекли почти 300 студентов и пять ординаторов, а также приостановили диспансеризацию взрослого населения, что позволило освободить еще восемь врачей и 175 медсестер", - сказал Артамонов.
Выплата будет осуществляться в дополнение к заработной плате до 31 декабря 2021 года. Из регионального бюджета на оплату расходов направлено 14,6 миллиона рублей.