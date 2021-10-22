https://ria.ru/20211022/lift-1755843740.html

Главе СК доложат о проверке после обрыва троса и падения лифта в Москве

Главе СК доложат о проверке после обрыва троса и падения лифта в Москве - РИА Новости, 22.10.2021

Главе СК доложат о проверке после обрыва троса и падения лифта в Москве

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке по факту обрыва троса и падения лифта в Москве, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:27

2021-10-22T17:27

2021-10-22T17:27

происшествия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке по факту обрыва троса и падения лифта в Москве, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что утром 22 октября в жилом доме с пятого этажа упал лифт, в котором находились 11 человек, среди которых пятеро детей, никто не пострадал. Между 2 и 3 этажами сработала система безопасности, которая удержала лифт от дальнейшего падения. Следователями установлено, что в лифте жилого дома Москвы сработала система безопасности из-за перевеса, обрыва троса не было."Организована проверка, проведение которой, по поручению председателя СК России, поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Кроме того, Александр Бастрыкин затребовал доклад от руководителя ГСУ СК России Андрея Стрижова", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20211014/lift-1754535006.html

москва

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происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия