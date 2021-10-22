https://ria.ru/20211022/lift-1755791355.html

СК: трос лифта не обрывался, система безопасности сработала из-за перевеса

СК: трос лифта не обрывался, система безопасности сработала из-за перевеса - РИА Новости, 22.10.2021

СК: трос лифта не обрывался, система безопасности сработала из-за перевеса

Следователями установлено, что в лифте жилого дома Москвы сработала система безопасности из-за перевеса, обрыва троса не было, сообщает старший помощник... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:30

2021-10-22T14:30

2021-10-22T14:30

москва сегодня: мегаполис для жизни

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755791683_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_3bd1ce49101540f81ee0c5e79684bab2.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Следователями установлено, что в лифте жилого дома Москвы сработала система безопасности из-за перевеса, обрыва троса не было, сообщает старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что утром 22 октября в жилом доме с пятого этажа упал лифт, в котором находились шестеро взрослых и четверо детей. Между 2 и 3 этажами сработала система безопасности, которая удержала лифт от дальнейшего падения."В ходе осмотра следователями столичного управления совместно со специалистами кабины лифта, а также технического помещения установлено, что сбой произошел из-за превышения массы грузоподъемности лифта, в результате чего сработала штатная система безопасности, и лифт остановился. Обрыва троса не произошло", - сказала Иванова.Добавляется, что в лифте находились 11 человек, среди которых 5 несовершеннолетних, никто не пострадал.По словам Ивановой, по данному факту проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20211022/lgoty-1755786636.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова