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СК: трос лифта не обрывался, система безопасности сработала из-за перевеса
СК: трос лифта не обрывался, система безопасности сработала из-за перевеса - РИА Новости, 22.10.2021
СК: трос лифта не обрывался, система безопасности сработала из-за перевеса
Следователями установлено, что в лифте жилого дома Москвы сработала система безопасности из-за перевеса, обрыва троса не было, сообщает старший помощник... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:30
2021-10-22T14:30
2021-10-22T14:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Следователями установлено, что в лифте жилого дома Москвы сработала система безопасности из-за перевеса, обрыва троса не было, сообщает старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что утром 22 октября в жилом доме с пятого этажа упал лифт, в котором находились шестеро взрослых и четверо детей. Между 2 и 3 этажами сработала система безопасности, которая удержала лифт от дальнейшего падения."В ходе осмотра следователями столичного управления совместно со специалистами кабины лифта, а также технического помещения установлено, что сбой произошел из-за превышения массы грузоподъемности лифта, в результате чего сработала штатная система безопасности, и лифт остановился. Обрыва троса не произошло", - сказала Иванова.Добавляется, что в лифте находились 11 человек, среди которых 5 несовершеннолетних, никто не пострадал.По словам Ивановой, по данному факту проводится доследственная проверка.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Следователями установлено, что в лифте жилого дома Москвы
сработала система безопасности из-за перевеса, обрыва троса не было, сообщает старший помощник руководителя столичного главка СК
России Юлия Иванова
.
Ранее сообщалось, что утром 22 октября в жилом доме с пятого этажа упал лифт, в котором находились шестеро взрослых и четверо детей. Между 2 и 3 этажами сработала система безопасности, которая удержала лифт от дальнейшего падения.
"В ходе осмотра следователями столичного управления совместно со специалистами кабины лифта, а также технического помещения установлено, что сбой произошел из-за превышения массы грузоподъемности лифта, в результате чего сработала штатная система безопасности, и лифт остановился. Обрыва троса не произошло", - сказала Иванова.
Добавляется, что в лифте находились 11 человек, среди которых 5 несовершеннолетних, никто не пострадал.
По словам Ивановой, по данному факту проводится доследственная проверка.