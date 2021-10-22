https://ria.ru/20211022/lift-1755762905.html

Власти Москвы опровергли информацию об обрыве троса и падении лифта

Власти Москвы опровергли информацию об обрыве троса и падении лифта - РИА Новости, 22.10.2021

Власти Москвы опровергли информацию об обрыве троса и падении лифта

Информация об обрыве троса и последующем падении лифта в доме на западе Москвы не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:53

2021-10-22T11:53

2021-10-22T11:53

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Информация об обрыве троса и последующем падении лифта в доме на западе Москвы не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее прокуратура Москвы начала проверку после падения в доме на улице Покрышкина лифта, в котором находилось 10 человек, в том числе четверо детей. При этом в ряде СМИ появилась информация, что причиной падения стал оборвавшийся трос."Появившаяся в СМИ информация об обрыве троса и последующем падении лифта в доме по адресу: улица Покрышкина, 3, корпус 2 на западе столицы не соответствует действительности. В одном из лифтов подъезда №2 дома, находящегося в управлении ТСН "Покрышкина 3", при движении кабины вниз находились 11 человек. Сработала система безопасности. Это привело к остановке кабины между этажами", - говорится в сообщении.Отмечается, что обрыва троса лифта не зафиксировано. Он находится в исправном состоянии."Заявка об остановке лифта поступила в районную диспетчерскую в 08.05 22 октября, в 08.13 приступили к освобождению находящихся в кабине. Все пассажиры были оперативно освобождены, пострадавших нет", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20210907/lift-1749014055.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва