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Бирюков: около четырех млн москвичей получают льготы на оплату ЖКУ
Бирюков: около четырех млн москвичей получают льготы на оплату ЖКУ - РИА Новости, 22.10.2021
Бирюков: около четырех млн москвичей получают льготы на оплату ЖКУ
Около 4 миллионов москвичей получают материальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:40
2021-10-22T13:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Около 4 миллионов москвичей получают материальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Городские власти оказывают регулярную и всестороннюю поддержку семьям с низкими доходами, в том числе им предоставляются льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. На сегодняшний день этой мерой социальной поддержки пользуются около 4 миллионов москвичей, большинство из них - пенсионеры и люди с инвалидностью, субсидии и льготы на оплату ЖКУ получают безработные, одинокие матери, многодетные семьи, студенты", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что по оплате ЖКУ предусмотрено два вида помощи - льготы и субсидии."Льгота - это скидка на оплату услуг, она закрепляется за гражданином на длительное время, например, пока младшему ребенку из многодетной семьи не исполнится 16 или 18 лет, или пожизненно, например, за ветераном или инвалидом войны. Всего в Москве насчитывается 60 категорий льготников", - рассказал Бирюков.Он отметил, что субсидию получают семьи, которые тратят на оплату ЖКУ более 10% от совокупного дохода.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что оформить субсидии и льготы на оплату ЖКУ жители столицы могут на официальном портале правительства Москвы или в МФЦ.
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москва, петр бирюков, жкх
13:40 22.10.2021 (обновлено: 13:59 22.10.2021)
 

Бирюков: около четырех млн москвичей получают льготы на оплату ЖКУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Около 4 миллионов москвичей получают материальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Городские власти оказывают регулярную и всестороннюю поддержку семьям с низкими доходами, в том числе им предоставляются льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. На сегодняшний день этой мерой социальной поддержки пользуются около 4 миллионов москвичей, большинство из них - пенсионеры и люди с инвалидностью, субсидии и льготы на оплату ЖКУ получают безработные, одинокие матери, многодетные семьи, студенты", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что по оплате ЖКУ предусмотрено два вида помощи - льготы и субсидии.
"Льгота - это скидка на оплату услуг, она закрепляется за гражданином на длительное время, например, пока младшему ребенку из многодетной семьи не исполнится 16 или 18 лет, или пожизненно, например, за ветераном или инвалидом войны. Всего в Москве насчитывается 60 категорий льготников", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что субсидию получают семьи, которые тратят на оплату ЖКУ более 10% от совокупного дохода.
"Выплаты предоставляются на шесть месяцев, ранее после истечения этого срока заявителю нужно было предъявить документы об отсутствии задолженностей и подтвердить уровень доходов семьи. С 1 января 2021 процедуру получения субсидии упростили, необходимую для ее продления информацию госорганы теперь получают через систему межведомственного электронного взаимодействия. Поэтому получателю субсидии нужно только вовремя подавать заявление", - добавил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что оформить субсидии и льготы на оплату ЖКУ жители столицы могут на официальном портале правительства Москвы или в МФЦ.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЖКХ
 
 
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